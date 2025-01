Es una de las mejores películas de 2024, pero ha sido totalmente ignorada por los Oscars. 'Civil War' merecía más

Obviamente, nunca llueve a gusto de todo el mundo y no debemos olvidar que los Premios Óscar no se rigen únicamente por la calidad cinematográfica (sino más bien por amiguismos y por las campañas previas de las productoras para los académicos que sepan que sus películas existen). Dicho esto, de todas las ausencias en las nominaciones a los Óscar 2025, la más llamativa para mí ha sido la de Alex Garland y su 'Civil War'.

Guerra civil y cinematográfica

A nivel personal, ya me doy con un canto en los dientes de que los Premios Óscar 2025 hayan nominado 'La sustancia', 'Anora' o 'Wicked'. Sin embargo, me llama la atención que hayan colado antes películas más polémicas que la comentada 'Civil War' de Alex Garland.

No es tanto porque la película sea buena o no (que lo es, pero otras muchas cintas excelentes han quedado fuera de las nominaciones... ya sabemos el problema de los académicos con los subtítulos, entre otros), sino porque es uno de los grandes y más comentados títulos del cine estadounidense del año pasado, apareciendo en no pocos tops de lo mejor de 2024.

Sobre el papel, la película lo tenía todo para ser nominada: un director de culto como Alex Garland en su proyecto más grande hasta la fecha, algo que le gusta mucho a la Academia (premiar a cineastas que se mueven en el cine de género cuando hacen su primer título más generalista); por no hablar de su reparto de estrellas encabezado por Kirsten Dunst, Wagner Moura y Jesse Plemons en una aparición estelar.

Si queremos especular, podemos apuntar a que el tema político puede haber sido la causa de que haya sido totalmente ignorada en las nominaciones, ya que presenta una visión de EE.UU. terroríficamente cercana a su situación actual, con la tensión entre esos dos bandos polarizados estallando en un conflicto armado donde parece más importante vaciar los cartuchos contra el otro antes incluso de saber de qué lado está.

Podríamos pensar que es una forma de que Hollywood no se meta en una cuestión tan espinosa pero, de nuevo, hay otras películas más polémicas que esa nominadas, como 'Emilia Pérez', y el año pasado precisamente incluyeron 'La zona de interés', que levantaba ampollas por su paralelismo con la masacre que está sufriendo el pueblo palestino.

¿Escuece más el tema de la polarización en EE.UU. que todo lo demás, por tener las elecciones tan próximas? Eso parece, aunque quizá simplemente es que la gente de la productora no se ha ganado suficiente dinero en cenas para invitar a los académicos.

Como no lo podemos saber seguro, os invito a descubrir lo que se han perdido los Oscars en esta estupenda película: un retrato áspero y certero de esos EE.UU. enfrentados entre sí, con una reflexión realmente interesante sobre el papel del periodismo en los conflictos armados y cómo la violencia está todavía arraigada en el ADN de nuestra sociedad. Si no la habéis visto todavía, la tenéis en Movistar Plus+.

