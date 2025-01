'Flow' hace historia en los Oscars. Hasta ahora sólo tres películas animadas han logrado este hito

Es una película independiente letona, pero igual que el gatete negro protagonista 'Flow' está pudiendo con todo. Ya se ha llevado a casa el Globo de Oro a Mejor película de animación, arrasó en Annecy y una ristra tremenda de festivales, y las nominaciones no se han quedado ahí.

'Flow' ya está nominada a Mejor película de animación en los Oscars 2024, y por partida doble con otra nominación a Mejor película internacional.

Rompiendo otra barrera más

'Flow' compite por partida doble en la gala de este año, y es la propuesta de Letonia a Mejor película internacional para medirse contra 'Emilia Pérez', 'The girl with the Needle', 'I'm still here' y 'El fruto de la higera sagrada'.

Y el tema es que con esta nominación, 'Flow' rompe otra barrera para el cine de animación y marca un nuevo récord: hasta ahora solo tres películas animadas han sido nominadas en esta categoría.

La primera vez fue 'Vals con Bashir' en 2008, dirigida por Ari Folman sobre sus experiencias en la guerra de Líbano en 1982, que finalmente perdió contra 'Departures'. Y la segunda vez fue bastante más reciente con el documental 'Flee', que no pudo imponerse frente a 'Drive My Car'.

Veremos si esta vez el gatete de 'Flow' tiene más suerte, aunque la cosa está complicada, especialmente con el éxito que ya viene arrastrando 'Emilia Pérez'. Esperemos que esto signifique que las películas animadas se pueden ir abriendo (por fin) camino en otras categorías como Mejor guión o cinematografía, aunque a la Academia parece que le está costando ponerse las pilas por aquí...

