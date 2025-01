'Dune 2' debería ser la favorita al Óscar en un año como este. La Academia prefiere esperar a que Denis Villeneuve haga su 'El retorno del rey' y puede salir muy mal

Todos tenemos claro que géneros como el terror y la ciencia ficción tienen que llegar a una condición realmente incuestionable si quieren estar reconocidos en los Oscars. El reconocimiento a ‘La sustancia’ (The Substance) este año o la victoria de ‘Todo a la vez en todas partes’ (Everywhere All at Once) hace un par puede invitar a pensar que estamos en otra era, pero hay siempre más obstáculos que superar.

Por supuesto, es legítimo priorizar dramas a trabajos de género, especialmente cuando los segundos ya suelen tener cierta atención porque algunos son blockbusters y los dramas adultos no proliferan. Aun así, hay que dar con algo realmente excepcional para que los votantes de la Academia se rindan, y el caso de ‘Dune: Parte dos’ (Dune: Part Two) en las nominaciones de este año muestra que no todo ha cambiado tanto.

El tiempo todo lo erosiona

El pasado marzo parecía inevitable. La secuela de Denis Villeneuve se estrenó con increíble aplomo, acumulando críticas extraordinarias y convirtiéndose progresivamente en un exitazo de taquilla. Básicamente reunía todas las cualidades que la harían una gran candidata a mejor película, e incluso el tipo de ganador que necesitarían para volver a conectar con el gran público, teniendo el prestigio requerido siendo además una cinta ya vista y hasta muy popular. Era prácticamente idónea para un año teóricamente flojo, donde hay menos producción y candidatas firmes a causa de las huelgas del último año.

Pero ya hemos dicho que la Academia no ha cambiado tanto, y sigue siendo preferible estrenar en los meses del otoño o invierno para estar realmente en la conversación, y si no mirad el ninguneo absoluto a ‘Rivales’ (Challengers). El paso del tiempo ha ido erosionando la presencia de la película de Villeneuve en la conversación, llevando a la actual decepción: la mitad de nominaciones que la primera ‘Dune’, y el director canadiense nuevamente ignorando entre los mejores directores.

Así, de parecernos la próxima ‘Oppenheimer’, ha terminado entrando como cuota de blockbuster junto a ‘Wicked’, y gracias. Cómo se ha derivado a esto se puede empezar a comprender si pensamos en otro gran ejemplo de blockbuster de cine fantástico con condición de fenómeno y posibilidades académicas: la trilogía de ‘El señor de los anillos’. Las películas de Peter Jackson estuvieron todas nominadas en su momento, pero incluso entonces la segunda película obtuvo la mitad de nominaciones que la primera a pesar de que ya muchos consideran que es la mejor de la saga.

Un clímax complicado

La Academia optó por darle todo a Peter Jackson cuando finalmente terminó el trabajo, consiguiendo aterrizar a un nivel altísimo con ‘El señor de los anillos: El retorno del rey’ (The Lord of the Rings: The Return of the King) y ganando los 11 Oscars a los que optaba ese año. A lo largo de 2024 hemos ido comprobando en las conversaciones entre expertos en los Oscars que se estaba asentando la impresión de que había que hacer lo mismo con ‘Dune’, dejando que Villeneuve termine su anunciada trilogía y darle entonces todo el reconocimiento que merece.

Hacerlo parece como el clímax épico definitivo para una de las sagas más populares y aclamadas del momento, como lo fueron los anillos entonces. Pero es un plan que puede salir realmente mal por una serie de evidencias claras: J.R.R. Tolkien no es Frank Herbert y viceversa. El carácter de novela con trazas de relato épico de antaño de ‘El señor de los anillos’ es mucho más apto para satisfacer a las masas que la compleja dinastía de ciencia ficción que trataba de trazarse en el universo ‘Dune’.

Villeneuve claramente tiene mucha afinidad con las ideas plasmadas en el texto de Herbert, y de su calidad como cineasta no hay muchas dudas. El principal escollo es que la tercera película va a adaptar ‘El mesías de Dune’, una novela nacida con ánimo de desmontar cualquier impresión de que Paul Atreides es un héroe canónico, con un desarrollo narrativo más complejo e intrincado además de conceptos mucho más extremos en torno a los líderes religiosos revolucionarios. Y, también, está diseñada para ser un tanto anticlimática.

Es posible que el director pueda sortear algunos de estos problemas cuando haga su interpretación para la gran pantalla, de igual modo que pudo dotar de poderío espectacular y ritmo de blockbuster una historia marcada por descripciones muy amplias y monólogos densos. Aun así, sus dos películas han mostrado que busca desembocar en los aspectos más potentes y posiblemente controvertidos para el público general que precisamente se desatan en ‘El mesías’.

Existe la posibilidad de que Villeneuve siga haciendo una gran película, de igual manera que ha hecho dos grandísimas ‘Dune’ y ha demostrado una y otra vez que es uno de los directores de este siglo. Puede no ser suficiente una vez más, dando una conclusión que requiera mucha masticación en lugar de la celebración desaforada que marcó en su momento a ‘El retorno del rey’. Si los votantes académicos han votado pensando en esto último, puede salirles el tiro por la culata, y habrían desaprovechado este año para premiar una película total a la que pocos pondrían peros como ganadora (o sí, en los últimos años es la tónica).

En Espinof | Oscars 2025, dónde ver en streaming las películas nominadas: 'Dune 2', 'No Other Land' y más favoritas para arrasar en la última cita de la temporada de premios

En Espinof | Las mejores películas de 2024