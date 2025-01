El real ninguneo de los Oscar 2025. Estoy absolutamente indignado porque la Academia se ha olvidado de una de las mejores películas del año pasado

Las nominaciones de los Oscar 2025 lleva ya un día en el aire y no me puedo quitar de la cabeza una de las mayores ausencias de esta edición. Y es que una de las mejores películas de 2024, para mí bastante superior a (merecidas) nominadas como 'La sustancia' (The Substance), se ha encontrado con la indigna cantidad de 0 (CERO) candidaturas.

Estoy hablando de 'Rivales' (Challengers), la penúltima película de Luca Guadagnino con Zendaya, Mike Faist y Josh O'Connor de trío de promesas del tenis, con una relación... complicada, que se reencuentran años después buscando una oportunidad de volver al tenis profesional.

Una película fascinante de principio a fin (de estas de dejarte pegado en el sofá) y en la que, sin ser yo demasiado fan de Guadagnino, me vi absorto en este triángulo, su homoerotismo y sensualidad y cómo explora el deporte junto a la química que puede haber entre los jóvenes deportistas dentro y fuera de la pista.

Una ausencia de los Oscar que extraña debido, sobre todo, a que lo estaba haciendo relativamente bien en la carrera de premios. Los diferentes gremios de críticos locales la han tenido en su radar, sus cuatro nominaciones a los pospuestos Critics Choice Awards, y sus otras cuatro a los Globos de Oro, que se materializaron en una estatuilla a mejor banda sonora original, hacían presagiar al menos algún honor entre los académicos.

Oscars castos

No ha sido así. Y las causas pueden ser varias. Una de las teorías más insistentes es la que recurre a una tendencia de las películas que suelen ser nominadas y premiadas: el sexo no gusta en la Academia de Cine. O, por lo menos, cierta representación de lo erótico. Ahí tenemos, otras ausencias este año ('The Last Showgirl' o 'Babygirl') en las que el sexo forma parte integral de la historia.

Claro, ahí no sé si la Academia tiene claras las líneas de qué le gusta y qué no de la representación de estos temas. Por ejemplo, 'Call Me By Your Name' también le daba mucho peso a la sensualidad y la seducción. Otras películas nominadas de otros años ('Pobres criaturas') tienen mucho de sexo y es un elemento también presente tanto en 'Anora' como en 'La sustancia', donde sirve como resorte para desarrollar la historia.

Doble Guadagnino. Otra posible explicación es el doblete del director que ha habido en 2024 de Luca, ya que 'Rivales' se estrenó en abril en Estados Unidos y en noviembre los estadounidenses ya podían ver 'Queer'. Hay que tener en cuenta que cuanto antes estrenes durante el año más fácil es que se olviden de ti. De hecho, si nos fijamos, salvo 'Dune. Parte 2' todas las demás nominadas a mejor película se estrenaron en EEUU el último cuatrimestre del año.

Sin embargo, el recorrido en la carrera de premios (volvemos a eso) hacía presagiar cierta presencia. Si los académicos no la consideraban a mejor película o algunos de los premios interpretativos, mínimo tendría que haber tenido presencia en mejor banda sonora. Sin duda, la de Trent Reznor y Atticus Ross se cuenta entre las mejores del año y así ha sido valorada (acumula 7 premios y tiene pendiente, entre otros, el Grammy). Y, quizás, también su espléndido montaje merecía alguna mención.

Es cierto que con los premios siempre hay algo de lotería y nunca llueve a gusto de todos... pero podría haber pinteado un poco por estos lares y darme esa alegría. Para los que nos ha gustado, siempre nos quedará un gran recuerdo de una de las mejores películas del último año... y su ninguneo en los Oscar no le resta ni un punto de calidad. Pero hubiera estado bien.

