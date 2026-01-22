Meses después de estrenarse en cines, llega al streaming una exquisita película española que acaba de ser multinominada a los Goya

Los Goya se aproximan, y vuelve a surgir la extrema paradoja de donde poder ver algunas de las películas que han sido nominada pero están en un extraño limbo de disponibilidad. Su paso por cines ya se amortizó, y es posible que alguna regrese por la ocasión, pero es a menudo a lo que agarrarse cuando no están en streaming a pesar del paso de las semanas.

Los tiempos se han acortado en este sentido, lo que deja aspectos positivos y negativos. Pero resulta a veces disparatado que hagan falta que las películas se estrenen en verano o primeros de septiembre para poder verlas en casa en enero. Justo el momento que puede beneficiar a películas pequeñas pero especiales como ‘Maspalomas’.

Palomas encerradas

La última película del colectivo Moriarti, representado aquí por la pareja de directores José Mari Goenaga (guionista además de la obra) y Aitor Arregi, ofrece aquí un estupendo drama de descubrimiento tardío con un sensacional José Ramón Soroiz. La película llega ahora a plataformas, pudiendo verse en streaming a través de Filmin y de Movistar+.

Vicente tomó una decisión hace años de abrazar finalmente su sexualidad a costa de romper con su familia. Ahora distanciado de su pareja de muchos años, intenta vivir la vida al máximo en la zona de Maspalomas con ya 76 años. Sin embargo, un repentino problema de salud le obligará a regresar al entorno familiar, el único capaz de proveerle el cuidado que necesita, siendo alojado en una residencia donde tendrá que volver a ocultar su realidad personal.

Este extraño círculo que se recorre de nuevo, donde la persona que sale del armario se vuelve a encontrar encerrada en él por un contexto forzado además de con fiabilidad desconocida, mueve de manera interesante el drama de esta película. Los Moriarti vuelven a ofrecer un estudio de personaje fascinante a través de sus acciones y también de las interacciones con su entorno.

‘Maspalomas’: volando a ras de suelo

Los cineastas vascos han exhibido un gran talento para explorar las emociones reprimidas y esos personajes que tienen que resolver sus puzzles internos. ‘Maspalomas’ acaba distinguiéndose ofreciendo una realidad menos comentada en la historia del colectivo LGTBI, examinando la desprotección de las personas de la tercera edad en el proceso.

La película introduce también alusiones a otras situaciones de vulnerabilidad para hacer más ilustrativo su argumento, manteniendo casi siempre una actitud y tonos bien contenidos para ir en consonancia con el carácter reservado de su protagonista. Es, por otro lado, divertido imaginar la zapatiesta de tonos y moralidad que exploraría alguien como Alain Guiraudie con esta historia, aunque ‘Maspalomas’ consigue solidificarse por sí misma.

