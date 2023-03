Si 'Creed III' te ha picado para ver anime y no sabes por dónde empezar, Michael B. Jordan tiene cinco recomendaciones imprescindibles

Michael B. Jordan ha abierto (otra vez) la caja de Pandora, y ahora que el mundo sabe que es un otaku no le van a dejar tranquilo para que siga hablando de anime. En 'Creed III' incluso ha colado algunas referencias a 'Naruto' y 'Dragon Ball' para dejar bien clarito sus inspiraciones y amor por el medio... Pero si todavía nos estamos pensando por dónde empezar a ver anime, tiene algunas recomendaciones para nosotros.

El anime ha sido clave para definir mucho de 'Creed III', empezando por los tiros de cámara y el ritmo de los combates, y lógicamente todo empezó con las series favoritas de Jordan.

En una entrevista reciente, naturalmente terminó saliendo la pregunta de qué series recomendaría a alguien que nunca ha visto nada de anime en absoluto. Y la lista está clara y no decepciona: 'One Piece', 'Dragon Ball', 'Naruto', 'Bleach' y 'Hunter x Hunter'.

1. ONE PIECE

2. DRAGON BALL

3. NARUTO

4. BLEACH

5. HUNTER X HUNTER



Michael B Jordan says these are the TOP 5 ANIME new fans should start out with. Cant say that’s he’s wrong.



That’s a HEAVY HITTER LIST pic.twitter.com/b6VfvN1BLG