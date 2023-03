Por qué 'Dragonball Evolution' y todas las películas en imagen real basadas en animes apestan: Michael B. Jordan tiene muy claro cuál es el gran error de Hollywood

Michael B. Jordan está actualmente promocionando la llegada a los cines de 'Creed 3', una película que está funcionando muy bien en taquilla y para la que reconoce que el anime fue una de sus principales fuentes de inspiración. Sin embargo, el actor tiene claro que Hollywood no ha logrado sacar adelante ninguna buena adaptación en imagen real de un anime.

"Todavía no lo hemos conseguido"

Durante una entrevista concedida a Konbini en la que repasando varias películas que le han marcado de una forma u otra, y en cierto momento se llega a 'Dragonball Evolution' para saber cuál es su opinión sobre las películas de Hollywood basadas en anime, a lo que responde: "Todavía no lo hemos conseguido, estamos esperando todavía por una que lo logre. No iba a ser yo, aún no, pero sí metí alguna cosita en 'Creed 3' para ver si lograba que funcionase sin convertirse en Dragonball Evolution".

Él mismo reconoce que es optimista sobre la posibilidad de que alguien acabe lográndolo y solamente espera estar allí para poder verlo. Además, apunta qué cree que es lo que está fallando en esas películas y cuál es el camino a seguir para enderezar el rumbo:

Es difícil porque el anime es tan fértil en tantos temas y la animación te permite hacer las cosas de una forma que nuestra tecnología y nuestras cámaras no han alcanzado aún. Desde el punto de vista empresarial, la gente piensa que va a coger esta propiedad intelectual, fichar actores y hacerla, pero no han sintetizado la esencia de los temas, lo que convierte al anime en anime. Creo que necesitas a un auténtico fan, alguien que realmente ame el anime, para conseguirlo y hacerlo de la forma que hace falta, en combinación con el elemento cinematográfico y las nuevas tecnologías que tenemos.

Solamente el tiempo dirá si alguien lo consigue, pero sospecho que más de uno va a mencionar 'Speed Racer' como la película que ya consiguió hacer esto hace 15 años pero su fracaso fue tal que Holywood prefirió no seguir por ese camino...