La temporada 3 de 'Dandadan' ya está en marcha pero hay malas noticias. En Science Saru tienen razones de peso para tomarse con calma el regreso de Momo y Okarun

Ha sido uno de los mejores animes del año pero ya ha tocado despedirse de 'Dandadan' tras una segunda temporada espectacular. Ahora bien, en Science Saru saben que tienen oro entre manos y no van a soltar tan rápidamente a Momo y Okarun, así que podemos respirar tranquilos porque hay nuevos capítulos en marcha.
Agárrame esos aliens
Lo han confirmado las redes oficiales del anime: la tercera temporada de 'Dandadan' será una realidad. Desde Science Saru aseguran que los nuevos capítulos están aprobado y dan las gracias a los fans por su apoyo y esperan que disfrutemos lo que se nos viene encima... Aunque no se mojan mucho más.
Y es que por ahora no se ha confirmado cuándo llegará la tercera temporada de 'Dandadan' ni nos han dado una fecha de estreno estimada. Así que mejor hacernos a la idea de que no habrá más tu tía hasta la segunda mitad de 2026, como pronto.
Y es que Science Saru se está convirtiendo cada vez más en una niña bonita dentro del mundo del anime y andan bastante atareados. El próximo 3 de octubre estrenan 'Sanda', una fantasía distópica de Paru Itagaki, la autora de 'Beastars', pero es que también andan hasta arriba con el nuevo anime de 'Ghost in the Shell'.
No solo eso, para 2026 además está previsto el estreno de la adaptación de 'A Witch's Life in Mongol', un manga histórico de Tomato Soup, y estos son solo los proyectos confirmados hasta el momento. Vamos, que en el estudio andan hasta arriba animando, con lo que no debería extrañarnos si lo nuevo de 'Dandadan' se hace de rogar hasta que estos tres animes se hayan estrenado.
Aunque teniendo en cuenta que 'Dandadan' es su gran éxito, así que tampoco quieren tenerla demasiado tiempo criando polvo y dejar que se pase el hype. Mientras tanto, el manga de Yukinobu Tatsu sigue en publicación, con lo que por lo menos no tenemos que despedirnos del todo.
