'Transformers: El último caballero' es horrible, que los manden al desguace

Este verano son varios los blockbusters que están llegando a los cines españoles con un retraso más propio de otra época. Tanto la entretenida ‘Wonder Woman’ como la estupenda ‘Spider-Man: Homecoming’ se demoraron tres semanas respecto su llegada a los cines de Estados Unidos, pero la espera se ha disparado hasta las seis en el caso de ‘Transformers: El último caballero’ (‘Transformers: The Last Knight’), la nueva aventura de los robots gigantes de Michael Bay.

A estas alturas ya todo el mundo debería tener formada una opinión bastante clara sobre la franquicia. En mi caso disfruté con la primera entrega, no pasé un mal rato con la segunda y tengo mis dudas sobre si me aburrí más con la tercera o la cuarta. Por ello, mi interés hacia ‘Transformers: El último caballero’ era bastante escaso, ya que creía que la saga ya no daba más de sí, al menos con Bay al frente de la misma. Así ha sido, pues es una demostración de que se podía caer aún más bajo.

Un batiburrillo sin mucho sentido

Lo primero que conviene tener en cuenta es que Paramount se ha esforzado por intentar ampliar la mitología de ‘Transformers’, remontándose para ello hasta al mismísimo Merlín. Una jugada inteligente para que no volviera a ser otra batalla más entre los autobots y los decepticons, pero una cosa son las intenciones y otra los resultados. Mucho me temo que el resultado dista mucho de ser positivo.

La cinta comienza planteando un escenario curioso con la propia humanidad recelosa hasta de los autobots, mientras que la mayor parte de los decepticons ha sido apresada. Sin embargo, la aparición de una nueva amenaza llevará a una serie de peculiares decisiones ante la ausencia del hasta ahora heroico Optimus Prime. Siendo justos, la película tiene más historia que las anteriores e incluso se permite incluir alguna subtrama a la que da cierta cancha. Hasta ahí casi podría decirse que bien.

Además, durante su primera hora vuelve a echar mano de su singular sentido del humor, donde cierto elemento machista sobrevuela en todo momento -algo inherente a la saga, eso sí-. Sin embargo, hay algún detalle simpático aquí y allá si no nos paramos a pensar mucho en lo que está sucediendo, logrando así que uno no desconecte por completo. A cambio hay otras soluciones cómicas que directamente dan vergüenza ajena, pero ya sabíamos a lo que veníamos.

Dicho esto, ‘Transformers: El último caballero’ tarda muy poco en convertirse en una sucesión de chascarrillos poco afortunados, diálogos absurdos, giros cuestionables y disparates de todo tipo. Ahí es donde un bien entendido sentido del heroísmo o un toque cómico mejor encaminado podría haber salvado la película durante sus dos primeros tercios, pero lo cierto es que te va minando poco a poco, llegando un punto en el que lo que sucede te importa menos que tu lucha para no llegar a quedarte dormido.

‘Transformers: El último caballero’, repetición y agotamiento

En ese punto conviene agradecer que al menos Mark Wahlberg sepa mantener el tipo y echar mano de su carisma para intentar que sigamos dentro de la película, y también que muestra cierta química con Laura Haddock, quien sigue dentro de la faceta de mujer objeto propia de la saga, pero al menos los guionistas se preocupan en darle alguna réplica para que sobresalga mínimamente durante sus primeras apariciones. Luego ya tal.

A partir de ahí la nada más absoluta, con Bay limitándose a repetir los mismos trucos desde la puesta en escena, los cuales podrían funcionar en un escenario diferente, pero aquí saben a mera repetición. De verdad que la saga necesita sangre nueva o algún tipo de cambio, pero entiendo que en Paramount no quisieran arriesgarse con todo lo que recaudaba cada película. Esa racha se ha roto aquí y la etapa del responsable de la estupenda ‘La Roca’ (‘The Rock’) debería llegar ya a su fin.

De hecho, tengo que llevar la contraria a mi compañero Jorge respecto al tramo final, donde sí es cierto que se anima la película en lo referente a acción y explosiones, pero lo que debería ser épico se queda en cansino y lo que debería impresionarnos solamente nos causa indiferencia. Y es que creo que solamente tanta explosión y el sonido tan alto impidieron que acabase durmiéndome. Bay hace lo que sabe, pero hace tiempo que dejó de conquistarme con esta saga. Que le dejen volar libre, por favor.

Más allá de eso, actores con talento reducidos a ser una broma de dudoso gusto -al menos Anthony Hopkins no está en modo piloto automático-, regresos y nuevos rostros que lo único que hacen es estirar más el metraje sin aportar nada interesante -aquí pienso sobre todo en Josh Duhamel e Isabela Moner- y la sensación de que ni siquiera es una historia cerrada, abriendo multitud de frentes sin cerrar ninguno de forma satisfactoria. Y mejor no hablar demasiado de ese giro malvado de Optimus Prime, aún más decepcionante que todo lo referente a los dinosaurios de ‘La era de la extinción’...

En definitiva, ‘Transformers: El último caballero’ prueba que la franquicia está completamente agotada si siguen al frente los mismos de siempre. En este caso sí hace falta una completa renovación, sea con uno de esos reboots tan de moda últimamente o simplemente confiando las riendas a alguien que ofrezca otra cosa a lo que nos ha dado aquí Michael Bay. La siguiente parada es el espinof de Bumblebee, para el que se ha fichado al director de la magnífica ‘Kubo y las dos cuerdas mágicas’ ('Kubo and the Two Strings'). A ver si al menos es algo diferente.