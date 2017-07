Las claves de 'Transformers: El último caballero', quinta película de la saga dirigida por Michael Bay

Ya habíamos podido ver cuatro aventuras de la saga 'Transformers' hasta ahora y no son pocos los que han ido comentando que estaban cansados de la saga. Sin embargo, lo que realmente le importa a Paramount es que la gente seguía en masa yendo al cine a verlas, lo cual se traduce en una recaudación superior a los 3.700 millones de dólares entre todas ellas. Nadie en su sano juicio hubiera dejado de hacer la quinta.

'Transformers: El último caballero' ('Transformers: The Last Knight') llega finalmente a los cines españoles el próximo viernes 4 de agosto, lo cual supone más de un mes de retraso respecto a su estreno en Estados Unidos. Lo hace rodeado de ciertas dudas hacia la saga, ya que no ha funcionado tan bien como se esperaba y este tipo de películas no son precisamente baratas de hacer...

El argumento

Los seres humanos y los Transformers están en guerra; Optimus Prime se ha marchado. La clave para salvar nuestro planeta está enterrada en los secretos del pasado, en la historia oculta de los Transformers en la tierra. Salvar nuestro mundo recae sobre los hombros de una alianza improbable: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un lord inglés (Anthony Hopkins) y una profesora de Oxford (Laura Haddock).

Una película de Michael Bay

'Transformers' es la franquicia de Michael Bay. Luego habrá a quien le guste más y quien le guste menos, pero Paramount ha confiado tan ciegamente en él que ha hecho todo lo posible para convencerle cada vez que decía que abandonaba la saga. Eso ha hecho que su carrera haya estada asociada durante muchos años a ella, en concreto desde que estrenase la primera entrega en 2007.

En esos diez años ha rodado cinco entregas de 'Transformers' y apenas dos películas alejadas del universo de Optimus Prime. Eso sí, ninguna de ellas arrasó precisamente. 'Dolor y dinero' ('Pain and Gain') al menos sí dio algo de dinero al costar 26 millones y luego ingresar 86, pero es que '13 Horas: Los soldados secretos de Bengasi' ('13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi') tuvo un presupuesto de 50 y apenas recaudó 69. Fue un fracaso.

De hecho, Bay venía del mayor fracaso de su carrera cuando fichó por 'Transformers', ya que la entretenida 'La Isla' pinchó en taquilla. Fue la primera vez que le pasaba algo así -de 'Pearl Harbor' se esperaba poco menos que la nueva 'Titanic' y no fue así, pero lo cierto es que en su pasó por cines amasó casi 450 millones de dólares cuando su coste fue de 140- y quizá por ello decidió aportar sobre seguro con 'Transformers'.

Si nos fijamos en sus primeros trabajos en la gran pantalla -previamente había realizado varios videoclips y spots publicitarios-, lo de Bay había sido llegar y besar el santo. Debutó con 'Dos policías rebeldes' ('Bad Boys'), un notable éxito de taquilla que superaría holgadamente con 'La Roca' ('The Rock'), el gran pasatiempo para el que contó con Nicolas Cage, Sean Connery y Ed Harris.

La popularidad de su cine llegaría a otro nivel gracias a 'Armageddon', la película más taquillera estrenada en 1998 -ahí hay truco, sí, pues 'Titanic' llegó a los cines a finales de 1997, pero la amplia mayoría de su taquilla la consiguió al año siguiente-. Luego sería el turno de 'Pearl Harbor', cuyo decepcionante recorrido comercial seguramente ayudó a que quisiera volver en cierta medida a sus inicios con 'Dos policías rebeldes 2' ('Bad Boys 2'). Acto seguido llegó 'La isla' y lo que vino después ya lo conocemos a estas alturas.

Mark Wahlberg y Anthony Hopkins lideran el reparto humano

Es evidente que Bay quiso volver a contar con Mark Wahlberg en 'Transformers: La era de la extinción' tras la buena experiencia trabajando juntos en 'Dolor y dinero' y por la necesidad de encontrar a un nuevo protagonista tras la marcha de Shia LaBeouf. Eso sí, el actor ya ha dicho que 'El último caballero' va a ser su última aparición en la saga. También es lógico, ya que Wahlberg es un intérprete muy solicitado, aunque curiosamente lo siguiente suyo que vamos a ver es otra secuela, la de la simpática 'Padres por desigual' ('Daddy's Home 2').

Lo realmente sorprendente de su reparto fue cuando nos enteramos de que Anthony Hopkins había aceptado el cheque para participar en la película. No es que la carrera del inolvidable Hannibal Lecter de 'El silencio de los corderos' ('The Silence of the Lambs') pase por su mejor momento artístico -difícil será que haga algo peor que la horrible 'Premonición'-, pero bueno, también apareció en la primera temporada de 'Westworld' y pronto le veremos en la prometedora 'Thor: Ragnarok'...

Otro aspecto llamativo es el regreso de Stanley Tucci, pero en un papel diferente al de la anterior entrega. Aquí se mete ni más ni menos que en la piel de Merlín. Siempre he creído que toda película mejora con su presencia, conclusión a la que llegué hace ya muchos años gracias a 'Cuidado con la familia Blue' ('Undercover Blues') y desde entonces no me ha fallado -hasta logró destacar en la cuestionable 'Burlesque'-, pero aquí tengo mis dudas sobre el Caesar Flickerman de 'Los Juegos del Hambre' ('The Hunger Games').

También vuelve Josh Duhamel tras su no participación en 'Transformers: La era de la extinción', en lo que parece un intento de vincular la película con las primeras entregas. Lo cierto es que su carrera en solitario no despegó tras 'El lado oscuro de la luna' y seguro que hasta el protagonista de la televisiva 'Las Vegas' estaba deseando volver a ponerse a las órdenes de Bay.

El de Duhamel no es el único regreso de un actor que participó en las tres primeras aventuras para luego saltarse la cuarta, pues John Turturro da vida de nuevo a Simmons. Un nuevo ejemplo de que no le hace ascos a nada, pues tan pronto se deja ver en la estupenda serie 'The Night Of' como participa en 'Transformers: El último caballero', se deja ver en la horrible 'The Ridiculous 6' o también dirige y escribe como hizo hace unos años con la aceptable 'Aprendiz de gigoló' ('Fading Gigolo'). Esto último también va a hacerlo en 'Going Places', el spinoff del mítico personaje al que dio vida en 'El gran Lebowski' ('The Big Lebowski')

Por último, una película de 'Transformers' no sería lo mismo sin contar con la presencia de una actriz de físico deslumbrante. Bay ha confiado el rol en esta ocasión a Laura Haddock, una actriz británica a la que ya vimos en las dos películas de 'Guardianes de la Galaxia' ('Guardians of the Galaxy') -ella era la madre en la ficción del personaje de Chris Pratt-. Eso sí, parece que Bay se ha esforzado más y también ha incluido un personaje femenino diferente, una niña que cuenta con el rostro de Isabela Moner, vista en la televisiva '100 cosas que hacer antes de ir al instituto' ('100 Things to Do Before High School')

Destrozada por la crítica

La saga nunca se ha caracterizado por conseguir grandes críticas, por lo que eso tampoco debería ser un motivo de preocupación para sus seguidores. No obstante, pasarlas por alto tampoco sería lo más adecuado. Veamos cómo queda en comparación a las cuatro entregas anteriores:

'Transformers' : 57% de críticas positivas en Rotten Tomatoes y una nota media de 5,8.

: 57% de críticas positivas en Rotten Tomatoes y una nota media de 5,8. 'Transformers: La venganza de los caídos' : 19% de críticas positivas en Rotten Tomatoes y una nota media de 3,9.

: 19% de críticas positivas en Rotten Tomatoes y una nota media de 3,9. 'Transformers: El lado oscuro de la luna' : 35% de críticas positivas en Rotten Tomatoes y una nota media de 4,9.

: 35% de críticas positivas en Rotten Tomatoes y una nota media de 4,9. 'Transformers: La era de la extinción' : 18% de críticas positivas en Rotten Tomatoes y una nota media de 3,9.

: 18% de críticas positivas en Rotten Tomatoes y una nota media de 3,9. 'Transformers: El último caballero': 15% de críticas positivas en Rotten Tomatoes y una nota media de 3,2.

Conclusión: la crítica considera que es la peor película de las cinco.

Un decepcionante resultado en taquilla, ¿y el futuro en el aire?

'Transformers: El último caballero' ha recaudado ya casi 550 millones de dólares, una cifra notable -aún tiene que llegar a varios mercados-, incluso aún teniendo en cuenta que su presupuesto se disparó hasta los 217 millones. El problema es que podría acabar convirtiéndose en la menos taquillera de la franquicia. En Estados Unidos seguro que sucede eso, pero también podría suceder en el resto del mundo:

'Transformers' : 319 millones recaudados en Estados Unidos y 709 en todo el mundo.

: 319 millones recaudados en Estados Unidos y 709 en todo el mundo. 'Transformers: La venganza de los caídos' : 402 millones recaudados en Estados Unidos y 836 en todo el mundo.

: 402 millones recaudados en Estados Unidos y 836 en todo el mundo. 'Transformers: El lado oscuro de la luna' : 352 millones recaudados en Estados Unidos y 1.123 en todo el mundo.

: 352 millones recaudados en Estados Unidos y 1.123 en todo el mundo. 'Transformers: La era de la extinción' : 245 millones recaudados en Estados Unidos y 1.104 en todo el mundo.

: 245 millones recaudados en Estados Unidos y 1.104 en todo el mundo. 'Transformers: El último caballero': 127 millones recaudados en Estados Unidos y 547 en todo el mundo.

La decadencia comenzó antes en su país de origen, pero el enorme éxito internacional hizo que eso pasara por alto. Ahora parece que podemos empezar a hablar de un claro agotamiento que obligará a Paramount a replantearse sus planes. En realidad, uno de sus productores ya comentó que por ahora no había planes para otra secuela, que iban a esperar a ver cómo funcionaba ésta.

Ese dato contradice por completo lo apuntado previamente de que había hasta 14 películas ya escritas -y que Bay estaba muy tentado de hacer una de ellas-. Ya veremos en qué queda finalmente todo, porque lo único oficial es que el spinoff centrado en Bumblebee va a estar dirigido por Travis Knight, responsable de la extraordinaria 'Kubo y las dos cuerdas mágicas' ('Kubo and the Two Strings')