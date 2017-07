El nuevo tráiler de 'Thor: Ragnarok' es glorioso: el Dios del Trueno se enfrenta a la Diosa de la Muerte

La Comic-Con amenaza con dejarnos sin respiración por el ritmo de bombazos que lleva. Ya habíamos visto el primer avance de 'Ready Player One' y los nuevos adelantos de 'Liga de la Justicia', 'Star Trek: Discovery' y la segunda temporada de 'Stranger Things', pero aún faltaba el panel de Marvel, compañía que para la ocasión tenía reservado el nuevo y sensacional tráiler de 'Thor: Ragnarok' -pinchad aquí si os apetece volver a ver el anterior-.

En 'Thor: Ragnarok' veremos cómo el Dios del trueno interpretado por Chris Hemsworth es retenido contra su voluntad en el planeta Sakaar, contando además con el gran impedimento de no tener con él su poderoso martillo. Allí se enfrentará a su viejo amigo Hulk, que lleva ya dos años sin convertirse en Bruce Banner, para poder regresar a Asgard y acabar con Hela, la Diosa de la Muerte que amenaza con poner fin a la civilización en dicho planeta.

Tráiler en versión original con subtítulos en español

Tráiler doblado al castellano

Recordemos que el anterior ya tuvo un impacto impresionante, pues se convirtió en el más visto de la historia de Marvel durante sus primeras 24 horas con la friolera de 136 millones de visionados. No creo que el de ahora nos ocupa supere esa cifra teniendo en cuenta el aluvión de avances durante la Comic-Con, pero ha logrado con creces su objetivo de vendernos la película dirigida por Taika Waititi, responsable de la estupenda 'Lo que hacemos en las sombras' ('What we do in the Shadows').

En el reparto sobresalen los regresos de Mark Ruffalo -aunque él técnicamente aparece por primera vez en esta franquicia-, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins e Idris Elba, mientras que las grandes novedades son los fichajes de Cate Blanchett, Jeff Goldblum, Tessa Thompson y Karl Urban. Un gran reparto, un director estimulante y capaz de insuflar nueva vida a la saga y un espectáculo visual de primera categoría. Esto promete ser glorioso.

Además, ya no falta tanto para poder verla, porque 'Thor: Ragnarok' llegará a los cines españoles el próximo 28 de octubre en España, manteniendo Marvel la fantástica tradición de estrenarla en nuestro país una semana antes que en Estados Unidos. Ojalá Sony hubiera hecho lo mismo con 'Spider-Man: Homecoming' o Warner con 'Wonder Woman'...