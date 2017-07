Increíble nuevo tráiler de 'Star Trek: Discovery': la guerra contra los Klingon promete ser espectacular

Esto no para. Hoy es el día estrella de la Comic-Con y las novedades que vamos viendo han estado a la altura. En lo referente al cine ha tocado ver el primer avance de la adaptación de 'Ready Player One' dirigida por Spielberg y el nuevo avance de 'Liga de la Justicia' ('Justice League'), mientras que el tráiler de la segunda temporada de 'Stranger Things' amenazaba con no tener rival en la pequeña pantalla. No va a ser así gracias al increíble nuevo tráiler de 'Star Trek: Discovery'.

Lo cierto es que ya habíamos visto un adelanto bastante jugoso hace apenas un par de meses que hizo que se despejaran todas las dudas que podríamos tener tras los múltiples retrasos que ha sufrido la serie. Es cierto que en Hollywood son expertos en vendernos grandes avances que luego no necesariamente se traducen en series o películas a la altura, pero es que el que ha aparecido hoy es aún mejor, sentando las bases de una aparentemente inevitable guerra contra los Klingon.

Eso sí, no nos olvidemos de que inicialmente estaba previsto que la principal mente creativa detrás de 'Star Trek: Discovery' fuese Bryan Fuller, pero los mencionados retrasos hicieron que acabase abandonando el proyecto. CBS estuvo ágil y fichó Aaron Harberts y Gretchen J. Berg como nuevos showrunners. Todo indica que fue un acierto y que esta precuela situada 10 años antes del 'Star Trek' original va a ser un bombazo, pero no vendamos la piel del oso antes de cazarla.

Finalmente será el próximo 24 de septiembre cuando CBS estrene esta nueva entrega de la célebre franquicia creada por Gene Roddenberry y que para la ocasión cuenta con un reparto encabezado por Sonequa Martin-Green, Sasha en 'The Walking Dead'. Por cierto, CBS emitirá los dos primeros episodios, pero luego no lo hará con el resto, que pasarán a ser una exclusiva del servicio CBS All Access, donde ya lanzó en su momento la notable 'The Good Fight'.