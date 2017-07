El tráiler de la segunda temporada de 'Stranger Things' pone el mundo del revés al ritmo de Michael Jackson

No dejan de llegarnos bombazos desde la Comic-Con. Hace unas horas fue Warner la que lo dio todo con los adelantos de 'Ready Player One', el esperadísimo regreso de Steven Spielberg a la ciencia-ficción, y 'Liga de la Justicia', pero Netflix no había tenido suficiente con desconcertarnos con 'Bright', la nueva colaboración entre el director David Ayer y Will Smith, y ahora ha lanzado un magnífico tráiler de la segunda temporada de 'Stranger Things' al ritmo de 'Thriller', el temazo de Michael Jackson.

Recordemos que Netflix ya nos había dejado ver un par de teasers de la segunda temporada de su mayor bombazo de 2016. Las expectativas estaban por todo lo alto, incluso para aquellos que no acabamos tan enamorados de la primera como otros, y el avance que ha lanzado promete emociones fuertes y mucha diversión. Y es que el regreso de Will Byers del Mundo del Revés va a complicarse mucho más de lo que ninguno de los protagonistas podría esperar...

En esta ocasión serán nueve los episodios que tendrá la segunda temporada de la serie creada por los hermanos Duffer, aumentando así solamente en un capítulo respecto a los ocho de la primera. Van a tenerlo difícil para repetir su éxito, tanto de público como de crítica -incluyendo 18 nominaciones a los Premios Emmy-, pero tengamos fe en ellos. Con la primera crearon un entretenido cruce entre Stephen King y Steven Spielberg y esta es su ocasión de pulir defectos y llevarla a otro nivel.

Aún habrá que esperar hasta el 27 de octubre de 2017 para poder los nuevos episodios de 'Stranger Things', por lo que seguro que Netflix no se puede resistir a la tentación de lanzar al menos otro tráiler. Se lo pueden ahorrar, que con el que han lanzado hoy en la Comic-Con ya se han ganado todo nuestro interés y lo único que lograrían es enseñarnos más de la cuenta.