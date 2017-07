Tráiler de 'Bright': Netflix nos descoloca por completo con la nueva película de David Ayer con Will Smith

La Comic-Con de San Diego de 2017 ya ha empezado y durante estos días vamos a vivir un aluvión de novedades de algunos de los grandes estrenos de los próximos meses. Ahora es el turno de Netflix, quien ha lanzado el tráiler de 'Bright', la nueva colaboración del director David Ayer con Will Smith. El avance es de lo más peculiar -el teaser ya era extraño, pero se queda en nada en comparación a éste-, tanto que uno tiene muy claro qué pensar después de ver los excesivos tres minutos que dura.

La acción de 'Bright' se sitúa en una versión alternativa de la actualidad en la que humanos, orcos, elfos y hadas co-existen desde hace tiempo. En ella seguiremos a dos policías muy diferentes, empezando por el hecho de que uno es humano (Smith) y otro orco, que inician una patrulla nocturna rutinaria que alterará el futuro de su mundo para siempre. Su inesperada misión será proteger a una elfa y una peligrosa reliquia que en malas manos podría destruirlo todo.

Recordemos que Ayer y Smith ya coincidieron el año pasado en 'Escuadrón suicida' ('Suicide Squad'), una película de la que se esperaba mucho más de lo que acabó dándonos. Aquí tendrán la oportunidad de resarcirse en la gran apuesta cinematográfica de Netflix en 2017, pues ha costado 90 millones de dólares. Me gustaría tener fe en ella, pero el tráiler me ha dejado desconcertado y además tengo como regla no confiar demasiado en ninguna película que cuente con un guion de Max Landis...

Por cierto, igual no le habéis reconocido, pero el orco policía que acompaña al personaje de Smith está interpretado por Joel Edgerton y en su reparto también hay otros rostros conocidos por el público como Noomi Rapace o Edgar Ramirez, completándose con Lucy Fry, Happy Anderson, Kenneth Choi y Ike Barinholtz. Tendremos que esperar hasta el 22 de diciembre para comprobar el resultado.