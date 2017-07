La temporada 2 de 'Stranger Things' tiene nuevo teaser tráiler y un glorioso poster: ¡vuelve el 27 de octubre!

¡Se acerca el regreso de 'Stranger Things'! Netflix ha alegrado el día a los fans de la popular serie presentado un glorioso póster y un nuevo teaser tráiler de la segunda temporada. Asimismo, ha anunciado el estreno para el 27 de octubre. Ya puedes ir despejando la agenda porque tienes plan para ese día: maratón de nueve episodios.

También podemos hincar el diente a la sinopsis oficial: Un año después, los ciudadanos de Hawkins (Indiana) aún se están recuperando de los horrores del Demogorgon y de los misteriosos sucesos ocurridos en el laboratorio. Will Byers ha regresado del Mundo del Revés, pero un ente más grande y siniestro sigue amenazando a los que han sobrevivido.

Some doors can't be closed. #StrangerThings2 arrives on October 27. pic.twitter.com/NALL5HQalg