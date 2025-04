Keanu Reeves acaba de confirmar su regreso en 'John Wick 5'. Esto es todo lo que se sabe sobre el futuro de la saga de acción

Que Lionsgate quería hacer 'John Wick 5' es algo que estaba fuera de toda duda, pero Keanu Reeves llevaba tiempo jugando al despiste sobre si iba a retomar o no ese mítico personaje. Esa duda acaba de quedar resuelta, pues ya es oficial que el actor estará implicado en una esperada película en la que también regresará tras las cámaras Chad Stahelski.

El anuncio de ambos regresos ha sido hecho por Lionsgate durante su panel en la Cinemacon, donde no se ha dado ningún detalle sobre la historia -recordemos que el personaje fallecía al final de 'John Wick 4'-, pero Adam Fogelson, jefazo de la compañía, sí que ha realizado la siguiente afirmación:

Keanu, Chad, Basil y Erica no volverían a menos que tuvieran algo realmente fenomenal y fresco que decir con estos personajes y este mundo. No podemos esperar a que el público vea adónde nos lleva el viaje a continuación.

Mientras se lo tomen con calma para dar con la historia correcta y que no sea una simple secuela para intentar aprovechar al máximo el tirón comercial de la saga, por mí ningún problema con que haya un 'John Wick 5'. Y sus productores Basil Iwanyk y Erica Lee apuntan en esa dirección con este mensaje:

Es tan importante hacer bien esta historia y dar a la historia de John el siguiente paso adecuado. Es emocionante dar el primer paso en ese camino...

Los otros proyectos de la saga

Además, el universo de John Wick tiene varias entregas más en marcha como para que no vayan demasiado deprisa con la quinta entrega. 'Ballerina', en la que Reeves hace una aparición secundaria, se estrena este próximo 6 de junio, y además Lionsgate ha confirmado que 'Caine', el spin-off protagonizado por Donnie Yen, se rodará este mismo verano. A eso hay que sumarle que se sigue trabajando en el desarrollo de la serie de televisión 'John Wick: Under the High Table', que también se prepara un videojuego AAA de la franquicia y otro plato gordo: habrá precuela animada en la que se da por sentado que Reeves dará voz a Wick.

Además, Stahelski va a estar muy ocupado este año con el reboot de 'Los Inmortales' protagonizado por Henry Cavill que empezará a rodarse este mes de mayo. Por ello, 'John Wick 5' todavía tardará en llegar, pero al menos ya se ha dado el primer paso de gigante en esa dirección.

