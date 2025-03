'John Wick 5' está muerta y enterrada. Keanu Reeves confirma lo que todos teníamos bastante claro sobre el mítico héroe de acción

En Lionsgate se dieron mucho prisa para anunciar la puesta en marcha de 'John Wick 5' poco después del estreno de la cuarta película de la saga. Sin embargo, todos sospechábamos que iba a ser muy difícil que saliera adelante dado el final de la anterior entrega. Ahora ha sido el propio Keanu Reeves quien ha confirmado que ahora mismo no hay nada en marcha.

"Ahora mismo no hay nada"

Reeves se encuentra actualmente en plena campaña de promoción de 'Visionaries', una docuserie en la que vuelve a colaborar con Gard Hollinger, con quien creó en 2011 la empresa ARCH Motorcycle. Era inevitable que le preguntasen sobre el futuro de la franquicia John Wick, y en una entrevista concedida a Extra TV ha desvelado lo siguiente:

Hay una versión titulada 'Ballerina', que está situada en el universo John Wick, en la que hago una breve aparición. Más allá de eso, no tengo ni idea.

Sin embargo, lo realmente definitivo fue cuando le preguntaron si estaría dispuesto a hacer más: "El personaje está muerto. Moría en 'John Wick 4'. Ya sé lo que puede pasar en Hollywood, pero ahora mismo no hay nada". Más claro no pudo ser sobre el hecho de que 'John Wick 5' está muerta y enterrada -como el propio personaje-, al menos por ahora.

Por ello, lo único que nos queda es el consuelo de que John Wick tiene una presencia secundaria en 'Ballerina', donde la verdadera estrella de la función será Ana de Armas. Su estreno tendrá lugar el próximo 6 de junio, por lo que falta bien poco para volver a ver a Reeves en acción... quizá por última vez.

El propio Reeves ya comentó a finales del año pasado que su corazón le pedía hacer otra película, pero también que sus rodillas le decían que no la hiciera. Ahora ha mostrado su lado más realista al decir que simplemente no hay nada, lo cual no supone que ese universo vaya a morir. De hecho, Donnie Yen lleva tiempo trabajando en un spin-off centrado en Caine, el personaje que interpretó en 'John Wick 4'.

En Espinof | Keanu Reeves no es solo Neo o John Wick: los nueve personajes que más han marcado la carrera del actor

En Espinof | Las 47 películas más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año: 'Avatar 3', el regreso de John Wick, 'Misión Imposible 8', 'Jurassic World 4' y muchas más