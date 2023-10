"Tenemos ideas para John Wick 5, 6, 7, 8 y 9". El director de la saga con Keanu Reeves pone una condición indispensable para que la cuarta entrega no sea la última

El estreno del último episodio de 'The Continental' nos ha dejado sin el universo 'John Wick' hasta el año que viene, ya que será entonces cuando se estrene su spin-off 'Ballerina'. Más allá de eso no hay nada realmente confirmado pese a que en Lionsgate anunciasen la puesta en marcha de 'John Wick 5' hace unos meses. Ahora el director de la saga Chad Stahelski ha dejado claro qué es lo imprescindible para que sea una realidad.

"No tenemos la historia cerrada"

Stahelski ha concedido una entrevista a Inverse en la que desvela qué tiene "cuadernos y cuadernos de mierda detrás de mí, John Wicks 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos ideas para días", pero hay un problema fundamental que podría ser un escollo insalvable tanto para él como para Reeves:

Simplemente no tenemos la historia cerrada. No tengo ningún interés en traer de vuelta a John Wick solamente por el dinero. ¿Es un personaje que me gusta? Sí, claro. Y si hiciera un par de películas de John Wick, genial. Keanu volvería a hacer una en un segundo si tuviéramos una buena historia. Dejamos eso abierto. Sé que al estudio le encantaría que dijéramos que tenemos otra.

Además, Stahelski agradece el apoyo de Lionsgate para seguir explorando este universo sin que sea necesariamente con películas protagonizas por Reeves, apuntando que "Keanu y yo volvimos y dijimos: "Mirad, tenemos ideas para el mundo de John Wick, otros personajes que no están centrados en John Wick. ¿Estaríais interesados en explorar eso?" Y ellos se lo tomaron bien y dijeron: "Sí, estaríamos muy interesados en eso." Personajes que no estaban en ninguna de las películas y que se habían quedado al margen porque no encajaban en nuestras historias, y algunos personajes existentes que nos gustaría ver en otras cosas".

No está claro todavía en qué otros proyectos podría cristalizar todo eso, pero lo que sí parece claro es que tanto Stahelski como Reeves todavía no han pasado página -recordemos que el actor ya expuso sus condiciones para volver hace unos meses-. La cuestión es que quizá ahora prefieren tomarse las cosas con calma y centrarse en otros proyectos. Por ejemplo, el cineasta lleva años con un reboot de 'Los Inmortales' en marcha que nunca termina de concretarse, y eso que han fichado a Henry Cavill para protagonizarlo.

Lo que sí parece claro es que 'Ballerina' no va a ser la última etapa de esta franquicia, pero ya habrá tiempo para enterarnos de los próximos movimientos, que si una cosa han demostrado Stahelski y Reeves es que podemos fiarnos de ellos en todo lo relacionado al mundo de John Wick.

