'John Wick 5': Keanu Reeves explica sus condiciones para hacer una secuela que nos prometieron en 2020 pero que el director de la saga se ha negado a hacer (por ahora)

El reciente estreno de 'John Wick 4' dejó claro que la saga protagonizada por Keanu Reeves podría quedarse ahí, ya que el final de la película también funciona a modo de despedida para la franquicia. Sin embargo, la idea inicial siempre fue hacer 'John Wick 5', hasta el punto de que en su momento se anunció que la cuarta y la quinta entregas iban a rodarse al mismo tiempo.

Cuidado con los spoilers a partir de aquí.

Aunque no ha sido confirmado por sus responsables, todo apunta a que la historia de ambas películas acabó fusionándose en una para dar cierre a la historia del mítico asesino interpretado por Reeves, en parte porque el director Chad Stahelski se negó a rodar dos seguidas porque necesitaba un reposo creativo entre ambas para que no se pareciesen demasiado entre sí. No obstante, lo que ya está confirmado es que 'John Wick' no va a ser la última aparición de Reeves en la saga, pues el personaje reaparecerá en 'Ballerina', el spin-off liderado por Ana de Armas que llegará a los cines el año que viene.

Qué está pasando con 'John Wick 5'

No obstante, todo lo que rodea a 'John Wick 5' sigue siendo un misterio, ya que Stahelski ha dejado caer en varias ocasiones que la idea ahora mismo es dejar descansar al personaje, pero también que no descartan una posible quinta entrega. De hecho, esta misma semana ha vuelto a pronunciarse sobre ese tema en estos términos:

Es muy halagador que vuelva para decirnos 'Queremos más', y que no sea sólo para sacar dinero. Es legítimo que el público quiere más. Creo que todos necesitamos un poco de tiempo para decir: 'Uf. Veamos qué es lo siguiente'. ... Si dentro de unos meses Keanu y yo volvemos a sentarnos en un bar en Japón y decimos: 'Sí, nunca volveremos a hacer una de esas', y de repente decimos: 'Sí, pero tengo una idea', estamos abiertos a ello...

Está claro que por parte de Stahelski y Reeves todo se reduce a contar una historia que merezca la pena y que tenga sentido. Ahí va a estar el verdadero reto para que les compense hacer 'John Wick 5', pues el mero estímulo comercial no va a ser un aliciente suficiente para ellos. La cosa cambia si pensamos desde el punto de vista de Lionsgate, el estudio detrás de la franquicia.

Joe Drake, presidente de Lionsgate, no dudó en afirmar que el estudio "no está listo para decir adiós a Keanu Reeves" en lo referente a esta franquicia. A ello hay que sumar unas iluminadoras declaraciones del productor Basil Iwanyck sobre cuál sería una buena excusa para que el personaje regresase tras ese final de la cuarta entrega:

En realidad, hay dos personajes. Está John Wick, y John, el civil. La pregunta para todos nosotros es, vale, si el público acepta la historia y la taquilla funciona, ¿hay otra historia que contar? No lo sé. Pero no creo que nos hayamos arrinconado, esté vivo o muerto, al final de esta película...

Vamos, que margen tienen para recuperar a Reeves en 'John Wick 5' sin que sea un sinsentido. El problema está en que Stahelski tiene claro que la cuarta entrega ha servido para dar cierra a la historia del personaje y que a la hora de abordar un proyecto "'Siempre ten un porqué'. Si no lo tienes, no hagas la película". Y en el caso de 'John Wick 5' cuesta pensar en alguna buena razón para hacerlo en términos artísticos.

Y es cierto que Reeves no ha querido cerrar del todo la puerta a 'John Wick 5', pero también ha dejado bien claras sus condiciones y que no parece especialmente interesado en ella: "No haría una película de John Wick sin Chad Stahelski. Tendríamos que ver la pinta que tiene. Para mí, creo que John Wick ha encontrado la paz".

