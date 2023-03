"Vamos a dejar descansar a John Wick": Keanu Reeves y el director de la franquicia han decidido parar (pero tiene truco)

Todo lo bueno se acaba, y a veces no es mala idea pisar el freno cuando estás en tu mejor momento. Han pasado diez años desde que Chad Stahelski y Keanu Reeves se juntaran para traer a la vida a un asesino sanguinario e infalible en 'John Wick', y desde entonces han pasado tres entregas (con la cuarta la semana que viene) en las que ha ocurrido de todo. Lo que nadie esperaba es que este fuera el final... por ahora.

Hasta luego, Baba Yaga

Ha sido el propio Stahelski hablando con The Hollywood Reporter el que ha dicho que por él ya estaría bien. No es menos cierto que tiene once series y películas para los próximos años ('Ghost of Tsushima', 'Black samurai' o 'Rainbow six' entre otras) y hasta ahora solo ha podido hacerse cargo de los distintos John Wicks. "Keanu y yo hemos terminado por ahora. Vamos a dejar descansar a John Wick. Estoy seguro de que el estudio tiene un plan. Si todos la aman y se vuelven locos, lo reflexionaremos".

Las películas de John Wick siempre, por alguna extrala razón, se estrenan tarde en Japón. Siempre es como tres meses después. Si es lo mismo esta vez, haremos un tour japonés y lanzaremos la película en septiembre. Keanu y yo iremos hasta Tokyo, nos sentaremos en el Imperial Hotel Scotch Bar y diremos, '¿Qué te parece?'. Tomaremos un par de whiskies de veinte años y escribiremos algunas ideas en servilletas. Si esas ideas se nos quedan, quizá hagamos una película.

Esto no significa el fin de la franquicia, claro. De hecho el estudio ha confirmado de momento dos spin-off de la saga: 'Ballerina', con Ana de Armas y Keanu Reeves, supondrá la primera parte de la saga en la que Stahelski no está tras la cámara, sino Len Wiseman (director de 'La jungla 4.0'). Por su parte, la serie de 'El Continental' para Prime Video, será una precuela de tres episodios que contará con Mel Gibson pero no con Reeves, por primera vez. ¿Hay vida después de 'John Wick' o será el final de una franquicia que sin su actor principal no puede prosperar? Lo veremos muy pronto.

En Espinof | Las 32 mejores películas de acción de la historia