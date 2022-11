Universo 'John Wick': Keanu Reeves se unirá a Ana de Armas en 'Ballerina' y ya sabemos dónde se podrá ver la serie 'The Continental'

Si te gusta el cine de acción, es muy probable que entre tus largometrajes de cabecera recientes se encuentre ese magnífico tríptico que componen los tres largometrajes de 'John Wick', al que muy pronto se unirán una 'Chapter 4' que llegará a nuestros cines el próximo año y dos spinoffs. Estos serán la serie 'The Continental', centrada en el microcosmos del hotel que figura en su título, y la película 'Ballerina', que contará la historia de una joven asesina.

De hoteles y bailarinas

Hoy os traigo noticias por partida doble sobre estas dos últimas producciones, comenzando por la cinta protagonizada por Ana de Armas y dirigida por Len Wiseman a la que se unirá el mismísimo Keanu Reeves, recuperando su icónico papel como John Wick para la ocasión. Música para mis oídos.

Según informa Collider, el actor se encuentra actualmente en Praga para repartir estopa en el set de 'Ballerina' después de abandonar el proyecto de Hulu 'The Devil in the White City'. Además, también ha trascendido que Ian McShane volverá a vestir el traje de Winston, gerente del hotel Continental. Sólo queda saber si ambos intérpretes tendrán papeles esenciales para la trama o se limitarán a los simples cameos.

Por otra parte, 'The Continental', basada precisamente en los primeros días del bueno de Winston y en la que también estará Mel Gibson, ya ha encontrado hogar en streaming fuera de los territorios de Estados Unidos, Israel y Oriente Medio. De este modo, la serie podrá verse en Amazon Prime Video después de que la plataforma haya alcanzado un acuerdo con Lionsgate.

Esta noticia llega pocos días después de que conociésemos que la plataforma Lionsgate+, que hace un mes efectuó un rebranding para dejar atrás el nombre de Starzplay, dejará de operar en España y otros seis territorios europeos tras declarar pérdidas de 1.700 millones de dólares únicamente durante el último trimestre.

'The Continental' aún no cuenta con fecha de estreno, aunque se espera que llegue en algún momento del próximo 2023, mientras que 'John Wick 4' se estrenará el próximo 24 de marzo del mismo año. 'Ballerina', sin fecha confirmada, continúa en su fase de fotografía principal, así que no deberíamos contar con ella hasta 2024.