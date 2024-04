La película más taquillera de Keanu Reeves no es de 'Matrix' ni 'John Wick' (y casi nadie se acuerda de este estupendo personaje del actor)

Keanu Reeves se sumó recientemente otro tanto más a su carrera con el hecho de que 'John Wick 4' se convirtiese en la película más taquillera de la estupenda saga sobre el legendario asesino a sueldo. Sin embargo, eso solamente le sirvió para colarse en el Top 5 del actor. Como era de esperar, por delante encontramos a 'Matrix' y sus dos primeras secuelas, pero también otra película en la que seguramente nadie piense a la hora de repasar la filmografía del actor.

Duke Caboom

De hecho, esa película permanece como la película más taquillera de Reeves y a priori va a ser difícil que ninguna le arrebate ese puesto. Por si no lo habéis adivinado ya, me refiero a 'Toy Story 4', la notable aventura animada de Pixar en la que el actor presta su voz a Duke Caboom en la versión original en inglés de la misma.

Duke Caboom es uno de los personajes que no habían aparecido en las tres anteriores entregas de la saga, el juguete de un acróbata motociclista canadiense en cuya creación Reeves participó más allá de ponerle voz. De hecho, el actor se reunió con Pixar para intentar entenderlo mejor, tanto es así que el productor Mark Nielsen aclaró que la obsesión de Duke por posar fue idea de Reeves:

Se subió a una mesa, estuvo haciendo poses allí en medio y pensamos, ese es Duke Caboom.

Por su parte, Reeves tenía claro que quería dejar su sello en Duke Caboom y explicó en su momento que "presté mucha atención cuando pensaba en el personaje y en cómo hablaría. Así que hice a Duke un poco más ronco, pero intenté darle energía y una gran personalidad..... Simplemente pensé que Duke debería amar lo que hace. Es el mejor especialista de Canadá. Quería que estuviera constantemente haciendo poses en la moto mientras hablaba, que tuviera esa gran pasión extrovertida".

Lo curioso es que 'Toy Story 4' no fue la primera aparición de Duke Caboom en una película de Pixar, pues ya se le pudo ver brevemente en 'Los Increíbles 2', pero allí el personaje no hablaba, así que, obviamente, no contó con la voz de Reeves. De lo contrario, esa sería la película más taquillera del actor, pues 'Los Increíbles 2' amasó 1.242 millones de dólares y todavía hoy es el mayor éxito de Pixar. Eso sí, 'Toy Story 4' la sigue de cerca con 1.073 millones y el segundo puesto en el top del estudio en ese apartado.

