'The Continental' es brutal cuando apuesta por la acción al estilo 'John Wick', pero la miniserie en Amazon Prime Video habría funcionado mejor como película

Nadie daba un duro por 'John Wick' cuando la película de acción protagonizada por Keanu Reeves estuvo a punto de ni siquiera estrenarse en los cines de Estados Unidos. Sin embargo, fue un notable éxito comercial llevó a que Lionsgate apostase con fuerza por convertirla en una franquicia y este mismo año pudimos ver la brutal 'John Wick 4', otro triunfo que llevó a que en la compañía estén sacar adelante esa quinta entrega que anunciaron hace meses.

Eso sí, todo en la saga había girado hasta ahora alrededor del personaje interpretado por Reeves, pero ese universo está a punto de hacerse mucho más grande con el estreno de 'The Continental: Del universo de John Wick', una serie precuela que Amazon Prime Video estrena en España este viernes 22 de septiembre. En ella se explora cómo Winston se hizo con el control del famoso hotel que sirve de lugar de refugio para los asesinos más mortíferos del planeta, incluyendo de paso salvajes escenas de acción que encantarán a los fans de esta popular franquicia.

Una venganza en tres actos

'The Continental: Del universo de John Wick' está dividida en tres episodios y cada uno de ellos tiene una duración de entre 80 y 90 minutos. Vamos, que en realidad parecen ideados más como una enorme película dividida en tres entregas que como una miniserie al uso, algo que tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. En lo primero destaca que sirve para diferenciarla más e incidir en su condición de evento televisivo, pero en lo segundo llama la atención que probablemente habría funcionado mejor en formato largometraje.

Al igual que la primera entrega de 'John Wick', 'The Continental' se centra en la historia de una venganza, con la particularidad de que en este caso no tiene nada que ver con la muerte de un perro, que era por lo que llamaba la atención de entrada dicha película. Eso ya lleva a que esta miniserie vaya más en la línea de infinidad de relatos que han apostado por esa premisa, lo cual lleva a que se sienta quizá más tradicional de lo deseable en lugar del puñetazo encima de la mesa que aspiraba a ser.

Para compensarlo, los showrunners Greg Coolidge y Kirk Ward optan por no confiarlo todo a la carta de Colin Woodell como Winston e introducen otras líneas narrativas para dar algo más de profundidad a una historia central que en sí misma la única complicación que tiene es averiguar cómo el protagonista va a conseguir ejecutar su plan. Una decisión loable pero con una ejecución mejorable, ya que el interés se resiente cuando nos alejamos de Winston y todo lo que le rodea de forma más directa.

Es cierto que luego todo acaba atándose de forma más o menos satisfactoria en el tercer episodio, pero estaba pensando principalmente en eso cuando apuntaba que 'The Continental' habría funcionado mejor como película. Que no nos olvidemos de que 'John Wick 4' ya duraba cerca de 3 horas, por lo que tampoco hay excusas para no ofrecernos una historia de venganza directa y contundente. El optar por otra vía lleva a que el segundo episodio sea el menos memorable de todos, pues funciona a modo de transición entre lo que propone el primero -genial esa última escena en la que Woodell parece estar canalizando más su John Wick interior que intentar aproximarse lo máximo posible al Winston de Ian McShane- hasta que pasamos realmente a la acción en el tercero.

Y es que seamos justos, las películas de Reeves ya brillaban mucho más en las escenas de acción que en el resto de apartados -aunque esa mitología detrás de todos ayudaba a dar más voz propia al resultado-, lo cual llevó a que su presencia cada vez fuse mayor en la saga. Aquí su uso está más dosificado, ya que durante la mayor parte de la serie funcionan más a modo de estallidos puntuales, pero en los que se percibe una vocación de no desmerecer en nada a lo que pudimos ver en la gran pantalla. Para ello se exhibe un tratamiento furibundo de los combates cuerpo a cuerpo, pero los tiroteos también rebosan contundencia y no se cortan lo más mínimo a la hora de mostrar los destrozos que pueden llegar a causar esas escenas.

Claro está, el tercer episodio es el más llamativo en esa dirección, pues incluso cuando todo parece estar más calmado, los responsables de la serie echan mano de la furia interior de su protagonista para dejar clara la nueva posición que tanto le ha costado conseguir. Y de paso deja la puerta abierta a una posible secuela que ya veremos si llega o no a concretarse. Cero dudas de que sus responsables han barajado en algún momento hacer algo sobre un joven John Wick pero todavía no han dado la tecla sobre cómo conseguir que funcione.

Por lo demás, el reparto cumple con holgura, pero sí que se echa en falta una presencia tan magnética como la de Reeves. Lo más parecido a ello que tenemos aquí es Mel Gibson como Cormac, el actual mandamás del Continental, pero no deja de ser un secundario dentro de esta historia liderada por un solvente Colin Woodell.

Además, todo lo relacionado a ampliar un poco más la mitología de este universo está presentado con cuidado para no introducir nada que esté fuera de lugar y también para hacer varios guiños a los seguidores de la saga. Con todo, aquí vuelve a ser un elemento enriquecedor de fondo, aunque sí es cierto que quizá sea uno de los factores que entorpezcan un poco el segundo episodio, curiosamente el único de ellos firmado por Charlotte Brändström, la única realizadora de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' que va a regresar para la segunda temporada de esa popular serie de Amazon Prime Video.

Tengo claro que todas las películas de 'John Wick' son mejores que 'The Continental', pero eso no quita que estemos ante una miniserie estimable que muestra su mejor cara cuando llegan las brutales escenas de acción. También resulta suficientemente entretenida en todo momento y encaja bien dentro del universo, pero no puedo dejar de pensar que habría sido mejor como película.

