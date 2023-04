13 películas de acción que recomendamos ver si la saga 'John Wick' te ha dejado con ganas de más

La franquicia 'John Wick' cuenta ya con cuatro películas que han enganchado a multitud de amantes del cine de acción. Uno de sus principales ganchos es lo cuidadas que están las escenas de acción, algo que no se estila tanto en el Hollywood actual como nos gustaría, por lo que quizá algunos espectadores estén deseando ver producciones equiparables a la saga encabezada por Keanu Reeves.

A continuación os propongo 13 películas si te quedaste con ganas de más acción a lo John Wick, en algunos casos buscando similitudes en esas escenas tan influenciadas por el cine asiático, en otras por la conexión temática o incluso debido a la influencia reconocida por sus propios autores. Se trata de una lista en la que he intentando que prime la variedad y en la que seguramente encontrarás algo que te pueda interesar...

'Venganza' ('Taken', 2008)

Historias de venganzas en esta línea hay cientos o incluso miles, pero la primera entrega de la trilogía liderada por Liam Neeson tenía un algo especial combinando la sencillez de su historia con un toque seco a la hora de abordar las escenas de acción que se perdió en las secuelas al perder a Pierre Morel tras las cámaras y confiárselas al poco competente Olivier Megaton. Es cierto que resulta más neutra que ‘John Wick’, pero ofrece un entretenimiento más que efectivo en la misma línea.

Crítica de 'Venganza'

'The Equalizer' (2014)

Jorge Loser ya comentó en su momento los múltiples puntos de contacto entre ‘John Wick’ y esta cinta dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Denzel Washington. En ambas un hombre de acción retirado vuelve a ejercer ante una injusticia que les hace capaces de cualquier cosa para ejecutar su venganza. Además, aquí también se cuidan mucho las escenas de acción, con una estilización que recuerda más, salvando las distancias, a ‘John Wick: Pacto de sangre’ que a su predecesora.

Crítica de 'The Equalizer'

'Redada asesina' ('Serbuan maut', 2011)

Hay dos películas de las que se ha hablado muchísimo durante los últimos años por su forma de abordar las escenas de acción. Una es la primera entrega de la saga ‘John Wick’ y la otra es ‘Redada asesina’. Si no habéis visto el tercer largometraje de Gareth Evans, reservad 100 minutos de vuestro tiempo para ponerle solución y preparaos para flipar con lo los combates entre Iko Uwais y el resto del reparto.

Crítica de 'Redada asesina'

'Dredd' (2012)

Hasta cierto punto podría parecer un remake camuflado de ‘Redada asesina’, pero lo cierto es que se rodó cuando aún no se había estrenado la cinta de Evans y solamente múltiples problemas de producción retrasaron su estreno hasta que acabó dando esa sensación. Sus escenas de acción son algo menos espectaculares -aquí la coreografía no resulta tan llamativa-, pero también son secas y bastante efectivas. Pena que no tuviera el éxito esperado y nos quedásemos sin volver a ver a Karl Urban como el Jued Dredd.

Crítica de 'Dredd'

'The Chaser' ('Chugyeogja', 2008)

Los thrillers coreanos han dado mucho de lo que hablar durante los últimos años por sus atmósferas sucias, el estimulante tratamiento de las escenas de acción e incluso por la inclusión de un sentido del humor no muy habitual en este tipo de propuestas cuando vienen de Hollywood. Combinando cine de psicópatas con un singular variante del justiciero urbano, aquí la violencia resulta igual de seca, pero más incómoda y realista.

Crítica de 'The Chaser'

'A Better Tomorrow' ('Ying hung boon sik')

Son varias las películas dirigidas por John Woo que han dejado su huella en la saga que nos ocupa, por lo que perfectamente podríamos haber incluido ‘The Killer’ ('Dip huet seung hung') o ‘Hard Boiled’ ('Lat sau san taam'), pero he optado por ‘A Better Tomorrow’ debido a que se considera la película que fijó las bases el Gun-Fu, es decir escenas de acción que combinaban tiroteos imposibles con el uso del kung fu. Una de las claves para que la primera entrega funcionase tan bien en ese apartado se lo debemos a esta película y su evolución posterior.

'El bueno, el feo y el malo' ('Il buono, il brutto, il cattivo')

La genial película de Sergio Leone fue señalada por los propios directores como una reconocida inspiración para la primera entrega. En este caso parece evidente que la conexión va más por la forma de definir a su protagonista, con ciertos paralelismos con el personaje interpretado aquí por Clint Eastwood, aunque ellos mismos comentaron también la influencia del cine de Leone a la hora de componer los planos.

Crítica de 'El bueno, el feo y el malo'

'Oldboy' ('Oldeuboi', 2003)

Probablemente la película sobre una venganza más aclamada de lo que llevamos de siglo XXI. Yo nunca he sido uno de sus mayores defensores, pero eso no quita que se trate de una película de obligado visionado con una estética deslumbrante, pero sin recargar nada más de la cuenta, incluso en esa memorable escena de acción con su protagonista enfrentándose en un único plano y martillo en mano a infinidad de enemigos o en su retorcida visión del viaje emocional del mismo.

Crítica de 'Old Boy'

'Atómica' ('Atomic Blonde', 2017)

Un claro intento de exprimir el éxito de 'John Wick' con una propuesta más ambiciosa -luego las secuelas de la película con Keanu Reeves superaron a su vez a la que ahora nos ocupa- en la que vuelve a destacar el despliegue en las escenas de acción. También ayuda lo suyo tener a una entregada Charlize Theron, pero luego el guion quizá aspira a conseguir más de lo que es capaz, sobre todo en lo referente a sus coqueteos con el cine de espías.

Crítica de 'Atómica'

'Shoot Em Up' (2007)

¿Os parecen muy locas las escenas de acción de la saga ‘John Wick’? Pues dadle una oportunidad a esta tristemente olvidada película liderada por Clive Owen. Una fascinante ida de olla que, eso sí, apuesta más por un enfoque humorístico que nunca me cansaré de decir que le permite ser la cinta que mejor ha sabido reflejar en la gran pantalla una narrativa más propia de los videojuegos. Eso sí, hay que conectar con el singular humor propuesto por Michael Davis -una pena que no haya vuelto a rodar largometraje alguno- o es probable que os acabe pareciendo una simple mamarrachada.

Crítica de 'Shoot Em Up'

'El justiciero de la ciudad' ('Death Wish', 1974)

La base para los relatos de venganza que infinidad de películas imitaron posteriormente. Es cierto que años antes ya había llegado ‘Harry el sucio’ (‘Dirty Harry’), pero Pat Kersey -inolvidable Charles Bronson- es el gran punto de partida para esas historias de hombres normales que sufren una tragedia y deciden pasar a la acción. John Wick tiene poco de hombre normal -lo cual dota de mayor sentido a todo lo que hace-, pero el punto de inicio es el mismo y luego cada historia evoluciona en medida a las habilidades de sus respectivos protagonistas.

'Equilibrium' (2002)

Habría sido muy fácil meter ‘Matrix’ aquí, tanto por el hecho de compartir a Keanu Reeves con ‘John Wick’ como por la utilización del ya mencionado Gun-Fu, pero en estas listas también hay que aprovechar para recomendar opciones no tan conocidas y sigue siendo un delito lo poco difundido que está el título que nos ocupa en España.

Una distopía basada en una sociedad en la que está prohibido tener sentimientos y que está claro que algo bebió de la cinta de las Wachowski. Cuenta con una muy estimulante coreografía de las escenas de acción, pero se nota su contenido presupuesto. Al respecto conviene destacar la creación del Gun-Kata, una variante del Gun-Fu que mezclaba estadísticas y probabilidad a la hora de explicar la eficiencia en el uso de las armas dentro de la propia película.

Crítica de 'Equilibrium'

'Nadie' ('Nobody', 2021)

Con el mismo guionista de 'John Wick', estamos ante una película que expresa a leches la crisis de la mediana edad. Con un contundente trabajo de puesta en escena por parte de Ilya Naishuller y un efectivo reparto liderado por un Bob Odenkirk de lo más convincente repartiendo estopa sin parar, es un gran pasatiempo que además de por sus escenas de acción también destaca por su acabado cuidado visual.

Crítica de 'Nadie'

