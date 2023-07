Es una de las películas de anime más locas de la historia: un viaje surrealista del director de 'Devilman Crybaby' que ya puedes ver en streaming

Con Miyazaki amenazando con jubilarse otra vez, mucha gente se lanza a señalar a Mamoru Hosoda o Makoto Shinkai como el próximo gran director de cine de anime y a menudo se olvida a Masaaki Yuasa. El director conocido por 'Devilman Crybaby' o 'Ping Pong: The Animation' ya despuntó en la surrealista 'Mind Game', disponible en Filmin.

"La vida es el resultado de tus propias decisiones"

Nishi es un veinteañero que se reencuentra en el metro con Myon, su amor de la infancia. El joven quiere decirle que no ha podido olvidarla pero su indecisión vuelve a convertirse en su peor enemiga, acabando de la peor de las maneras posibles y con la mafia implicada.

'Mind Game' es la ópera prima de Masaaki Yuasa, que se estrenó con este largometraje en 2004. En él, el cineasta nos muestra un primer vistazo a muchas de sus obsesiones, en las que profundizaría más adelante con película como 'Night is short, walk on girl' o 'Inu Oh'.

Ya desde la primera secuencia, 'Mind Game' nos bombardea con una serie de planos aparentemente inconexos (a excepción del mantra que se repite sin cesar: "La vida es el resultado de tus propias decisiones"), que nos adelantan el torrente de estímulos va a caracterizar la cinta.

Al igual que algunos ejemplos como 'Belladonna of Sadness' o el cine de Satoshi Kon, aquí interesa más crear una experiencia que contar una historia lineal. Yuasa da rienda suelta a su imaginación y se lanza a convertir la crisis de los 30 en una montalla rusa psicodélica.

La película es abiertamente experimental y mezcla sin miedo varios tipos de animación (desde una más "realista" a estilos directamente cartoon), permitiéndose momentos de divagación delirante, cruzando una y otra vez la frontera entre lo real y lo irreal e introduciendo flashes constantes sin dejar muy claro si es el presente, el pasado, el futuro o una realidad paralela.

Porque sí, hay una historia detrás, y si rascamos un poquito podríamos hablar de angustia existencial, de remordimientos, de la incapacidad de expresar en voz alta lo que queremos, de los deseos reprimidos o de la dificultad para relacionarnos con otras personas.

Todos esos temas están ahí y podríamos ir desgranando plano a plano algunas de las partes de la película para ir identificando cada personaje y a qué parte de sus obsesiones está remitiendo ese momento en concreto, pero a Yuasa no le interesa que lo entiendas todo a la primera sino el impacto que produce en el espectador esa concatenación de imágenes.

El cineasta reivindica el cine de animación como el perfecto escenario para explorar con libertad y superar cualquier barrera a las que, al final, el cine convencial está supeditado. Una experiencia psicotrópica que resulta estimulante si te dejas arrastrar, aunque también puede resultar un espectáculo insufrible si no eres amante de lo surrealista.

'Mind Game' es café para cafeteros: un viaje surrealista más allá de lo posible y lo imposible, que explora los límites de la animación e invita al espectador a indagar en lo profundo de la mente de los personajes de forma más experiencial que narrativa.

