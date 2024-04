El "legionario terraplanista" de 'MasterChef' suelta su discurso. "Me cuadran más las vías alternativas que lo que defiende la ciencia"

Vamos a ver. Desde el momento en que traes a una persona que se autodefine como "legionario terraplanista" a un concurso, está clara la intención que hay detrás. En la gala de esta semana de 'Masterchef', el susodicho hizo algún que otro comentario anticientífico y no es de extrañar que las redes se hayan hecho eco.

"No creo que sea redonda"

Decía Patricia Conde en su momento (en aquel post de Instagram que luego reescribió un par de veces) que 'Masterchef' "es un show, no un programa de cocina", y no pudo dar más en la diana. Ya que nadie se queda a ver acabar el programa hasta las 2:00, siempre les queda el comodín de los memes.

No han faltado las críticas (y con razón) por el momento que se ha hecho viral de la última gala, en el que le tiraban de la lengua a David, uno de los concursantes, para que se pusiera en evidencia con su discurso terraplanista.

"¿Tú crees que la Tierra es redonda o que le falta un poco?" lanzaba la pregunta Jordi Cruz. "No creo que sea redonda. No sé exactamente cómo es. Hay muchas teorías y me cuadran más las vías alternativas que he podido llegar a escuchar que lo que defiende la ciencia que nos han vendido hasta el día de ahora" contestó David.

"¿Pero no te fías de las fotos desde el espacio?" continuó Santiago Segura, invitado de la gala. "Creo que es TGI, imagen por ordenador editada" dijo él, después de meditarlo un rato. Finalmente, soltó un discursito en las entrevista, en la que explicaba por qué ponía "en entera de juicio" lo de que la Tierra era redonda:

"Hay tantísimas cosas que pongo en entera de juicio, porque no me creo prácticamente nada de lo que sale en las noticias. Me informo con los medios que considero adecuados para el nivel en el que yo me encuentro de despertar de conciencia".

