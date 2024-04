La controvertida y espeluznante película sobre el Holocausto que ganó dos Oscars y que puedes ver en Prime México

Una de las películas que dio más que hablar en la pasada temporada de premios forma ahora parte del catálogo de Prime México. Se trata de ‘Zona de interés’. Una película de suspense escrita y dirigida por Jonathan Glazer, y basada (si bien de forma muy libre) en la novela homónima. La película fue nominada a seis Oscars, ganando dos de ellos, Mejor Película Internacional y Mejor Sonido. Y aunque quizás no sea el típica película de sobremesa para disfrutar en familia, tiene mucho que ofrecer.

“Jonathan Glazer traza líneas entre pasado y presente para volver a dejar clara la importancia del séptimo arte para comprender nuestra historia y a nosotros mismos”, dijo sobre la importancia de su historia el compañero Víctor López en su crítica para Espinof. En The Guardian, alaban el carácter visceral de la película: “Una angustiosa sensación de terror permea en toda la película, creada a través del sonido y la banda sonora, pero también a través de reveladores detalles visuales”.

Y es que no es plato de gusto para todos. ‘Zona de interés’ cuenta la historia de la familia de un oficial nazi viviendo una vida tranquila durante el Holocausto, justo frente al campo de concentración de Auschwitz. La película tiene un enfoque profundamente vouyerístico. Entrando en las banalidades de una familia muy pudiente a través del punto de vista de la madre, interpretada por Sandra Hüller, y de las pequeñas disputas burocráticas del padre (interpretado por Christian Friedel), mientras trata de mantener su puesto y la ventajosa situación familiar.

La controversia está servida

Pretender hacer una película del Holocausto desde el punto de vista de los nazis es una tarea muy delicada. Y la película no ha estado falta de detractores. Algunas grandes publicaciones como The New York Times criticaron su excesiva intelectualidad para una película con un tema tan sensible, y la notaron algo hueca en su propuesta. En The Paste, por otra parte, le achacaron su falta de humanidad, y de personajes a los que poder agarrarse.

La película también ha tenido una compleja polémica paralela, principalmente a través de las palabras dichas por Jonathan Glazer durante su discurso de recogida del premio Oscar, donde señaló la actuación de Israel en Gaza.. No siendo pocos los que han analizado esta película desde el punto de vista actual y sus implicaciones con las banalidades con las que afrontamos las tragedias.

Por muchas razones, ‘Zona de interés’ supone una experiencia cinematográfica enriquecedora y diferente. Una oportunidad de aproximarnos a la historia con una mirada diferente.

