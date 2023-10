Qué fue de Jeremy Miller, el hermano pequeño de 'Los problemas crecen' que fue acosado por un fan y sufrió problemas de alcoholismo

Hace poco os contábamos la dura realidad que tuvo que vivir Tracey Gold durante el rodaje de 'Los problemas crecen', pero no es la única estrella de la mítica serie que atravesó momentos difíciles. ¿Qué fue de Jeremy Miller?

Los problemas siguen

Jeremy Miller nació en 1976, en West Covina (California, EE.UU). Tras hacer varios anuncios, tuvo su primera experiencia en TV con tan solo 8 años en un breve papel en la serie 'Punky Brewster. Después apareció en dos episodios de la miniserie 'Engaños' antes de saltar a la fama con la serie por la que todos le recordaríamos.

En 1985, Miller se convertiría en Ben Seaver, el hijo pequeño del matrimonio de 'Los problemas crecen'. Sin duda, fue el personaje que más cambió a lo largo de las temporadas, ya que lo vimos crecer desde los 10 hasta los 17 años. Entró por la puerta grande al mundillo, pero a su vez fue un papel que nunca consiguió eclipsar el resto de sus proyectos.

Durante la etapa de emisión de la serie, Miller tuvo un acosador: un hombre mayor que se obsesionó con Ben Seaver y le mandó cartas compulsivamente en las que, entre otras cosas, le amenazó con matarlo. Por suerte, el tipo fue lo suficientemente estúpido como para poner su dirección en una de sus cartas, fue detenido por el FBI y acabó en prisión.

Antes de tomarse un descanso para centrarse en sus estudios, Miller hizo un par de proyectos, como prestarle su voz a Linus en algunos especiales de 'Snoopy', aparecer como invitado en la versión israelí de 'Barrio Sésamo' o participar en el reality de juegos 'Where in the World is Carmen Sandiego?' contra Mayim Bialik.

Precisamente, fue la serie que le dio la fama la misma que le hizo volver delante de los focos cinco años después, con 'Los problemas crecen, la película' (2000) y 'Los problemas siguen' (2004), ambas estrenadas directamente en televisión.

Desde entonces, apenas ha hecho un par de papeles esporádicos, en títulos como 'Dickie Roberts: Ex niño prodigio' (2003), 'Never Have I Ever' (2009) o la serie 'The Quarantine Bunch' (2020). Su último proyecto fue en 2023, la serie 'Angel'.

Al igual que su compañera Tracey Gold, Miller tuvo que afrontar su propio infierno personal. Tal como el actor relató a posteriori, comenzó a beber alcohol desde los cuatro años y eso terminó derivando en serios problemas de alcoholismo.

Miller explicó en una entrevista reciente su adicción al acohol, cómo había sido un "borracho mezquino", que "se desmayaba cada día" y que "rompía lámparas y hacía agujeros en la pared" tras una mala borrachera. También sufrió un accidente de tráfico y fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol.

Jeremy Miller en la actualidad

Tocó fondo en 2011, momento en el que estaba totalmente desesperado: "Probé a ir a rehabilitación, hidroterapia, terapia de hierbas, hipnosis... nada me funcionó. Nada me ayudó a superar ese bombardeo constante". Finalmente, se realizó un implante de naltrexona que le ayudó cuando ya lo daba por perdido.

En la actualidad, Miller ha conseguido mantenerse limpio desde hace ya ocho años y vive junto a su mujer y sus hijastros. Efectivamente, le gustaría poder hacer un reboot de 'Los problemas crecen' en un futuro cercano: "Sería divertido volver a estos personajes y ver cómo son ahora".

