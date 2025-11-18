'Una Navidad muy Jonas Brothers' es mucho mejor que la mayoría de películas navideñas, pero este gigantesco villancico pop acaba saliendo desafinado

En 2025 se estrenarán, entre el streaming y los canales especializados, casi cien películas navideñas made in América. Y a estas alturas solo quedan dos opciones: o bien fotocopias todos los tópicos del género (un amor imposible entre una mujer que ama la Navidad y un hombre que la odia, en un pequeño pueblo de montaña llamado Navidonia en el que es posible que Santa Claus sea el alcalde), o bien te dedicas a la parodia más salvaje. 'Una Navidad muy Jonas Brothers', en Disney+, parece tener muchísimas ganas de hacer lo segundo, pero al final no sabe explotar su potencial y acaba cayendo en muchos más clichés de lo que parece querer... aunque menos de lo que cualquiera esperaría con un título como este.

Jo, Jonas

Tengo que confesar que nunca he escuchado -al menos conscientemente- una canción de los Jonas Brothers fuera de sus películas. Pero claro, es imposible no conocerles como pieza indispensable de la cultura pop del siglo XXI, especialmente después del exitazo que supuso 'Camp Rock' allá por 2008. Sin embargo, han pasado 15 años desde la secuela de aquella película y, aunque los hermanos siguen sacando discos y haciendo tours mundiales, el público general les ha perdido un poco la pista. Sacar su propio especial navideño solo puede significar dos cosas: o bien un deseo de autoparodiarse de manera salvaje, o bien pura desesperación por seguir siendo tendencia. ¿El resultado? Ni lo uno, ni lo otro.

Aunque no os lo creáis, 'Una Navidad muy Jonas Brothers' empieza de manera fantástica, con unos 15 primeros minutos que mezclan cameos especiales e hilarantes con canciones que parecen creadas y dirigidas por The Lonely Island (y pocos piropos mejores se le pueden hacer a una película). Es cine navideño de usar y tirar, sí, pero consciente de que la mera presencia de Nick, Joe y Kevin no es suficiente para enganchar al público general a estas alturas. Sin embargo, a partir de que uno de los hermanos conozca a Santa Claus, el delirio frena y la propia película se divide entre sus ansias de ser especial y rarita y la obligación autoimpuesta de no salirse excesivamente del carril.

Por así decirlo, quiere ser 'Michael Bolton's Big Sexy San Valentine's Special', la maravilla que el cantante hizo junto con The Lonely Island en Netflix, pero al final solo lo consigue en momentos muy puntuales, como ese musical de 'Solo en casa', un par de gags meta o la competición de velas entre dos de los cantantes. Nadie debería tomarse muy en serio este especial en el que los Jonas Brothers, por injerencia de Papá Noel, acaban recorriendo Europa y encontrando el vínculo que les une. De hecho, la primera que debería tomárselo a puro choteo es la propia película, pero, de alguna manera, acaba mostrando una seriedad excesiva en parte de su guion y condenándola a navegar en su propia contradicción.

La mano de los hermanos

Soy consciente de que es difícil esperar más de algo llamado 'Una Navidad muy Jonas Brothers', pero la película no puede evitar que todos sus conflictos y su resolución estén casi telegrafiados desde el minuto uno. Y es una pena, porque se intuye una gamberrada aguada por un montón de gente interesada en preservar el legado de sus estrellas e impedir que hagan un más que necesario y refrescante ridículo. Algunos chistes sobre sus delirios de grandeza o su incapacidad para funcionar como personas normales se han acabado colando en el metraje final, pero al final todo parece olvidarse, las canciones se vuelven mucho más estándar y ni tan siquiera los poquísimos cameos pueden subir el interés en un último tramo que se hace terriblemente pesado.

Si buscas algo distinto a la típica historia de chica conoce chico en Navidad en un bonito pueblo nevado de Vermont, sí, 'Una Navidad muy Jonas Brothers' te resultará más disfrutable que cualquiera de las otras casi cien películas propias de estas fechas. Pero no es gracias a los propios cantantes, sino a unos personajes secundarios fantásticos, que logran dar color, ritmo y fantasía a una cinta que pide a gritos resignificar y sacar todo el provecho posible a su trío protagonista pero le falta atrevimiento a todas luces (navideñas, claro).

Al final, la película deja la sensación de ser un proyecto a medio gas en el que han terciado demasiadas manos. Si tuviera que aventurarme a proponer una hipótesis, diría que probablemente los guionistas llegaron con unos gags demasiado atrevidos y una historia alocada y, a fuerza de limarse pero tratando de conservar la fuerza original, quedó este resultado desangelado. Tristemente, 'Una Navidad muy Jonas Brothers' apunta a una locura desenfadada y con un ritmo psicótico, pero apenas es una entretenidilla aventura pop con nieve, villancicos y Santa Claus. Una oportunidad fallida.

