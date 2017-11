Denis Villeneuve no entiende por qué 'Blade Runner 2049' no ha sido un éxito de taquilla

La historia se repite. 'Blade Runner 2049' llegó como uno de los grandes estrenos de este 2017. Y lo cierto es que la secuela lleva recaudados 252 millones de dólares en todo el mundo, lo cual debería alegrar a sus responsables, pero la cifra en Estados Unidos es tan bajo que ya se habla de fracaso comercial.

La película logró el nº1 en el mercado norteamericano aunque su estreno fue de sólo 32 millones, un dato flojo para un blockbuster que costó 150 millones (más la inversión en publicidad); siete semanas después, suma 89 millones en EE.UU. En definitiva, no está siendo el negocio que esperaban sus responsables y se cree que dejará unas pérdidas de 80 millones. Denis Villeneuve, director del film, se ha referido a esta decepción:

"Aún lo estoy digiriendo. Tuvimos las mejores críticas. Nunca he tenido una película tan bien recibida como ésta. Al mismo tiempo, la taquilla en Estados Unidos fue una decepción, eso es verdad, porque estas películas son caras. Todavía hará toneladas de dinero, pero no suficiente. Creo que quizá el universo no era suficientemente familiar para la gente. Y el hecho de que la película dure 2 y 44 minutos... No sé. Todavía es un misterio para mí. Yo hago películas, no las vendo."

Creo que no va mal encaminado el canadiense. La duración ha podido influir, son cerca de tres horas, aunque creo que el factor más importante es el otro que apunta: no hay tantos fans de 'Blade Runner' como pensaban. O al menos, no hay tantos fans interesados en ver esta segunda parte. Es posible que se hayan equivocado con el presupuesto y hayan gastado mucho más de la cuenta (claro, jamás podremos saber si una producción más humilde hubiera tenido éxito). Recordemos que el clásico original también fue un fracaso comercial.

Y se convirtió en un título de culto, mismo camino que parece seguir la secuela. En todo caso, Villeneuve peca de ingenuo con las críticas, como si las mejores reseñas pudieran conseguir que una película tuviese éxito en taquilla. Puede haber cierta relación, hay películas que necesitan buenas críticas para encontrar su público, pero Hollywood lleva demostrando durante mucho tiempo que puede fabricar churros horribles y ganar montañas de dinero.

Por otro lado, el cineasta reconoce tarde un error: él hace películas, no las vende. Los productores deberían recordarle, al leer sus palabras, que fue él quien decidió lo que se debía mostrar y lo que no en los trailers, una apuesta por mantener intactos los secretos y la experiencia del público, que ha podido perjudicar sus opciones en taquilla. Así piensa gente como Max Landis, que no había visto el clásico de 1982 y nunca se sintió enganchado por los adelantos de la secuela.

Pese a todo, hay que reconocer que Denis Villeneuve tenía todas las de perder al continuar este clásico de la ciencia-ficción, y los comentarios han sido muy entusiastas así que en ese sentido ha sido todo un triunfo. Ciertamente, el realizador afirma sentirse satisfecho con el resultado, sobre todo porque los fans de 'Blade Runner' han aplaudido su trabajo:

"[Estoy] en paz con el hecho de que los fans más estrictos que amaron la primera película han dando una verdadera bienvenida a ésta... para mí, eso lo es todo."

¿Qué opinas? ¿Por qué no 'Blade Runner 2049' no ha sido el éxito que esperaban sus responsables?