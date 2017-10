¿El secretismo ha perjudicado a 'Blade Runner 2049' en taquilla? El director defiende su apuesta

La peor noticia que podía pasarle al cine de Hollywood es que 'Madre!' y 'Blade Runner 2049' no estén funcionando bien en taquilla. Eran dos de los grandes estrenos de la temporada de otoño, pero sobre todo eran dos películas dirigidas al público adulto y más atrevidas de lo habitual en la industria, donde se percibe la firma de un autor (sobre todo en el primer caso, claro).

'Madre!' es complicada, libre y feroz, su director confesaba con satisfacción cómo los espectadores salían horrorizados, y ha recibido comentarios tan negativos que han indignado a Martin Scorsese, defensor del film; su fracaso es comprensible. En cuanto a 'Blade Runner 2049', la cuestión no está tan clara. Es una secuela de un título de culto, un espectacular blockbuster con varias estrellas en su reparto y un director de probado talento; el decepcionante estreno en la taquilla de Estados Unidos ha sido toda una sorpresa. ¿Dónde se equivocaron?

Las especulaciones y teorías sobre el tropiezo en taquilla comenzaron enseguida a circular por Internet, y parece que ha calado la idea de que el problema fue mantener en secreto aspectos importantes de la trama. Uno de los que han ayudado a extender este argumento es Max Landis, hijo del mítico John Landis y guionista de 'Chronicle', 'American Ultra', 'Mr. Right' o 'Victor Frankenstein'. Su opinión:

Why are people acting surprised or confused by the underperformance of Blade Runner 2049 when the answer is so fucking obnoxiously obvious? — Macks-O-Lantern (@Uptomyknees) 9 de octubre de 2017

"¿Por qué la gente está actuando sorprendida o confundida por el bajo rendimiento de Blade Runner 2049 cuando la respuesta es tan jodida y ofensivamente obvia?"

It's the fucking TRAILERS

They don't explain what the premise of the movie is, they don't give you a big hook, they assume you already know. — Macks-O-Lantern (@Uptomyknees) 9 de octubre de 2017

"Son los putos TRAILERS. No explican cuál es la premisa de la película, no te dan un gran anzuelo, asumen que ya lo sabes.

They even treat Harrison Ford being in it as like THE BIG REVEAL when if you hadn't seen Blade Runner you'd just be like "oh, Harrison Ford" — Macks-O-Lantern (@Uptomyknees) 9 de octubre de 2017

"Incluso tratan que Harrison Ford esté en ella como LA GRAN REVELACIÓN cuando si no has visto Blade Runner simplemente piensas: 'Oh, Harrison Ford'.

Bereft of context or any kind of detailed premise, the trailers are just a bunch of pretty, cool looking images. They're totally ambiguous. — Macks-O-Lantern (@Uptomyknees) 9 de octubre de 2017

"Desprovisto de contexto o cualquier clase de premisa detallada, los trailers son sólo un montón de imágenes bonitas y molonas. Son totalmente ambiguos.

Misrepresentation of the tone/concept of a movie is pretty much 100% always linked to failure, no matter what critics think of a movie. — Macks-O-Lantern (@Uptomyknees) 9 de octubre de 2017

"Una mala representación del tono/concepto de la película está casi siempre 100% unido al fracaso, da igual lo que digan los críticos."

They treat Blade Runner like an iconic property that everyone knows when that's just not real, at all, for most people. — Macks-O-Lantern (@Uptomyknees) 9 de octubre de 2017

"Tratan Blade Runner como una propiedad icónica que todo el mundo conoce cuando eso sencillamente no es verdad, en absoluto, para la mayoría de la gente."

So, there, case solved. It's not literally ANYTHING to do with the movie itself, it's the fact that people had no idea what it was. — Macks-O-Lantern (@Uptomyknees) 9 de octubre de 2017

"Así que, ahí está, caso resuelto. Literalmente, no tiene NADA que ver con la propia película, es el hecho de que la gente no tenía ni idea de lo que era."

It's not because people "don't want smart movies," or that "some things aren't for everyone." MOST things aren't for everyone. — Macks-O-Lantern (@Uptomyknees) 9 de octubre de 2017

"No es porque la gente 'no quiere películas inteligentes' o que 'algunas cosas no son para todo el mundo'. La MAYORÍA de las cosas no son para el mundo."

None of the trailers I've seen even clearly succinctly articulate "GUY HUNTS HUMANOID ROBOTS IN A DYSTOPIAN FUTURE PARANOIA DETECTIVE MOVIE" — Macks-O-Lantern (@Uptomyknees) 9 de octubre de 2017

"Ninguno de los trailers que he visto ni siquiera articula clara y concisamente 'PELÍCULA DETECTIVESCA PARANOICA DONDE UN TÍO CAZA ROBOTS HUMANOIDES EN UN FUTURO DISTÓPICO'."

IN THIS TRAILER, THE LEAST VIEWED/PROMOTED, MOST STRAIGHTFORWARD TRAILER:https://t.co/Bivi9i0MpP

THEY DON'T EXPLAIN WHAT "REPLICANTS" ARE. — Macks-O-Lantern (@Uptomyknees) 9 de octubre de 2017

"En este tráiler, el menos visto/promocionado, el más directo, no explican qué son los 'replicantes'."

Cabe señalar que Max Landis no había visto 'Blade Runner' cuando salieron los trailers de la secuela, de ahí que su punto de vista, acertado o no, pueda resultar chocante para quienes vimos la película de 1982 o la tenemos en un pedestal. Landis puede tener formas desagradables y a veces se le nota muy engreído (no entiendo bien a causa de qué) pero puede que tenga razón y si es así pinta un triste panorama.

Y es que, al final, los tropiezos en taquilla de 'Madre!' y 'Blade Runner 2049' proceden de un mismo origen: gran parte del público prefiere evitar sorpresas, se gasta el dinero si no sabe claramente lo que va a ver. Da igual quién dirija, quién actúe, o lo que digan los críticos, si un tráiler no le vende bien la película, no va a verla.

Villeneuve apuesta por descubrir las sorpresas durante la película, no antes

En una entrevista con Vulture, Denis Villeneuve se refiere al decepcionante resultado en taquilla y justifica su apuesta aunque afirma que siempre se preocupó por el éxito de 'Blade Runner 2049' (cuyo presupuesto fue de 150 millones de dólares). Así explica por qué quiso mantener en secreto algunos aspectos importantes de la trama:

"No soy un cineasta arrogante. Esta gente puso mucho dinero en la película para permitir que yo hiciera algo como ‘Blade Runner'. Confiaron en mí, me dieron mucha libertad, y son amigos. Así que, por supuesto, después de todo quiero que la película sea un éxito. Es un largo viaje pero no quiero que pierdan dinero." "Me gustaba la idea de que se supone que vas descubriendo cosas conforme avanza la película. Como cinéfilo, una de mis mejores experiencias fue cuando estuve de jurado en un festival de cine. Tenía que ver 20 películas sin saber nada sobre ellas. No sabes el género, no sabes el país, no sabes la historia. ¡No sabes si vas a ver una comedia o una película de terror!" "La gente quiere saber demasiadas cosas antes de ver la película. Deberían leer sobre ella después de verla, no antes.

Antes, en Theplaylist, publicaron otras declaraciones de Villeneuve sobre el mismo asunto aunque esta vez desde otra perspectiva, el cada vez más extendido deseo por conocer y publicar spoilers antes del estreno de la película, cuanto antes, arruinando las sorpresas del público. Su punto de vista:

"Creo que es genial para el público experimentar la película como lo hicieron los críticos, lo cual es no tener una idea preconcebida. A mí, como cinéfilo, me encanta recibir una película siendo casi virgen, sabiendo lo menos posible. Entre los bloggers hay ahora mismo un hambre por ser el primero en destripar todo, y es un poco triste porque eso reduce el placer del público."

¿Qué opinas? ¿Crees que Max Landis tiene razón? ¿Necesitas que un tráiler te diga qué película vas a ver o prefieres que ésta te sorprenda?