Scorsese sobre 'Madre!': "Las buenas películas no se hacen para ser consumidas o comprendidas al instante"

Rotten Tomatoes no deja de ganar enemigos en la industria de Hollywood. Martin Scorsese, actualmente ocupado con el rodaje de la esperadísima 'The Irishman', ha escrito una columna de opinión en The Hollywood Reporter donde lamenta la forma en la que se están valorando las películas en las últimas décadas.

El texto surge a raíz de 'Madre!' ('Mother!'), que pese a ser una de las películas más comentadas del año, está resultando un fracaso comercial. Asimismo, se ha visto afectada por un llamativo resultado en Cinemascore, web que pretende transmitir la valoración del público; lo último de Darren Aronofsky recibió la puntuación más baja, algo muy poco habitual. Scorsese disfrutó con el film y cree que ha sido injustamente maltratado tanto por la crítica como por los medios de comunicación.

Scorsese durante el rodaje de Silencio

A continuación, he traducido gran parte de la columna firmada por esta leyenda viva del séptimo arte:

"Se inició en los 80, cuando la taquilla comenzó a crecer hasta ser la obsesión que es hoy. Cuando era joven, los informes de taquilla se limitaban a los periodistas de la industria, como el Hollywood Reporter. Ahora, me temo que se han convertido en... todo. La taquilla es el fondo en casi todas las discusiones sobre cine, y frecuentemente es algo más. El brutal juicio que ha convertido la recaudación del fin de semana del estreno en un deporte para sedientos de sangre, parece haber animado a un enfoque aún más brutal de la crítica de cine. Estoy hablando de empresas de sondeo de mercado como Cinemascore, que empezó a finales de los 70, y "agregadores" online como Rotten Tomatoes, que no tiene absolutamente nada que ver con la verdadera crítica de cine. Puntúan una película de la forma en la que puntuarías un caballo en una carrera, un restaurante en una guía gastronómica, o un aparato electrodoméstico en una reseña de consumidores. Forman parte del negocio del cine y no tienen absolutamente nada que ver con la creación o el visionado inteligente de un film. El cineasta es reducido a un fabricante de contenido y el espectador a un consumidor pasivo. Estas empresas y agregadores han marcado un tono que es hostil para los cineastas serios; incluso el nombre de Rotten Tomatoes [Tomates Podridos] es insultante. Y mientras las críticas escritas por personas apasionadas y comprometidas, con verdadero conocimiento de la historia del cine, se han ido desvaneciendo gradualmente de la escena, parece que hay más y más voces ahí fuera dedicados al puro veredicto, gente que parece sentir placer al ver cómo films y cineastas son rechazados, desestimados y, en algunos casos, destruidos en pedazos. Nada distinto a la multitud crecientemente desesperada y sedienta de sangre al final de 'Madre!', de Darren Aronofsky.

Antes de ver 'Madre!', estaba extremadamente perturbado por todos los severos juicios hacia ella. Mucha gente parecía querer definir el film, meterlo en una caja, encontrarlo deficiente y condenarlo. Y muchos parecían divertirse con el hecho de que recibiera una nota "F" en Cinemascore. En realidad, se convirtió en una historia que salió en las noticias: 'Madre!' había sido "abofeteada" con la "temida" puntuación "F" de , una terrible distinción que comparte con películas dirigidas por Robert Altman, Jane Campion, William Friedkin y Steven Soderbergh. Después de ver 'Madre!', estaba aún más perturbado por estas prisas por juzgar, y por eso quería compartir mis pensamientos. La gente parece indignada, simplemente porque el film no puede ser definido fácilmente o interpretado o reducido a una descripción de dos palabras. ¿Es una película de terror, o una comedia negra, o una alegoría bíblica, o una fábula sobre la devastación moral y medioambiental? Quizá un poco de todo pero ciertamente no sólo una de todas esas claras categorías. ¿Es una película que debe ser explicada? ¿Qué pasa con la experiencia de ver 'Madre!'? Era tan tangible, tan hermosamente escenificada e interpretada: la cámara subjetiva y los ángulos inversos del punto de vista, siempre en movimiento... el diseño de sonido, que llega al espectador desde las esquinas y te lleva a profundizar más y más en la pesadilla... el desarrollo de la historia, que muy gradualmente se convierte en más y más terrible, conforme la película avanza. Sólo un verdadero, apasionado cineasta podría haber hecho esta película, que todavía estoy experimentando semanas después de verla. Las buenas películas de auténticos cineastas no están hechas para ser descifradas, consumidas o comprendidas al instante. Ni siquiera están hechas para que te gusten al instante. Se hacen simplemente porque la persona detrás de la cámara tuvo que hacerlas. Y sabe demasiado bien cualquiera que conozca la historia del cine, que hay una lista muy larga de películas —El mago de Oz (The Wizard of Oz), ¡Qué bello es vivir! (It’s a Wonderful Life), Vertigo y (Point Blank) por nombrar sólo algunas— que fueron rechazadas en su estreno y acabaron por convertirse en clásicos. Puntuaciones tomateras y notas de Cinemascore terminarán por esfumarse más temprano que tarde. Quizá sean apartados por algo aún peor. O quizá desaparezcan y se disuelvan a la luz de un nuevo espíritu en la literatura cinematográfica. Mientras tanto, películas apasionadamente realizadas como 'Madre!' continuarán creciendo en nuestra memoria."

Aronofsky y Scorsese en 2013

Una pausa para aplaudir al señor Scorsese. Un poco más. Por supuesto, tiene razón, al menos en gran parte. Es cierto que la tendencia actual es la de publicar opiniones lo antes posible, nada más salir del cine hay gente que ya está compartiendo su veredicto (¡a veces incluso durante la película!), y esto no ayuda a películas como 'Madre!' que requieren un esfuerzo de reflexión por parte del espectador, tiempo para procesarla y quizá un segundo visionado (o más) para comprender y valorar mejor el trabajo del autor.

Es más fácil tirar de la primera reacción, sin pensar, y de cifras como la taquilla o la nota en Cinemascore o Rotten Tomatoes, para despachar una película. Quizá no puede hacerse nada para evitarlo, así son las cosas ahora, desde luego el comentario optimista final de Scorsese suena a utopía.

Por otro lado, una vez más se cuestiona el sistema de Rotten Tomatoes en lugar de señalar la actitud de la gente que solamente se queda con la valoración global de una película para decidir si merece la pena verla o no. La web calcula un promedio en base a las numerosas críticas que se publican, y que ellos enlazan, así que en realidad es un dato interesante para conocer el veredicto de la crítica en general, pero no debería usarse como nada más. Nunca como método para seleccionar lo que se va a ver o para valorar una película.

¿Cuál es tu opinión?