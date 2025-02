"Tres días antes de rodar, quería parar todo y trabajar más el guion". Cómo una de las películas más exitosas de Will Smith estuvo al borde del desastre

Nadie dijo que cocinar un éxito cinematográfico, al menos en lo que a la taquilla respecta, fuese fácil. El caso de 'Hitch, especialista en ligues' no fue una excepción a esta regla no escrita, porque la comedia romántica protagonizada por Will Smith y Eva Mendes fue un auténtico quebradero de cabeza para su director Andy Tennant, que conmemorando el 20 aniversario del estreno del hit de 2005 ha confesado sus choques con la estrella de la función.

Choques y miedos

Tennant, que llegaba de dirigir las celebradas 'Por siempre jamás' y 'Ana y el rey' y, más recientemente, la discreta 'Sweet Home Alabama', ha explicado a Business Insider que todo fue una cuestión de conflictos creativos y falta de confianza, asegurando que "Yo no quería chistes baratos, pero [Will Smith] no confiaba en mí". Por suerte, el cineasta encontró una inesperada figura de apoyo en la esposa del intérprete.

“Tuvimos nuestras dificultades. La película que yo quería hacer y la película que Will quería hacer… ninguna de esas dos películas era tan buena como la que hicimos juntos. Fue una batalla. [La esposa de Smith] Jada [Pinkett Smith] fue de gran ayuda. De alguna manera, apoyó algunos de mis instintos. Hubo un momento durante la preparación en el que me estaba oponiendo a un montón de locuras que estaban ocurriendo”.

Uno de los principales problemas del proceso creativo de la cinta fue el lanzamiento de "ideas para la historia disparatadas" por parte de Smith, que chocaban directamente con las propuestas de Tennant. Por suerte, el máximo responsable de 'Hitch' terminó llevándose el gato al agua.

"Hubo un borrador que trajo Will con el que no estaba de acuerdo. Finalmente le dije al estudio que me daba más miedo que Will hiciera esa versión de la película que el hecho de que me despidieran. Porque sabía que estaban a punto de despedirme antes incluso de empezar a rodar. Y, para ser justos con Will, no seguimos con ese borrador. No creo que en ningún momento fuese el favorito de nadie."

Por supuesto, el estudio no ayudó demasiado, porque desde Columbia no parecían estar demasiado convencidos de sumergirse en el mundo de la rom-com de la mano de un Will Smith al que, a excepción de 'Ali', se asociaba a blockbusters con una buena dosis de acción como 'Independence Day', 'Men in Black', 'Dos policías rebeldes' o 'Yo, robot', estrenada un año antes del título que nos ocupa.

"Había mucho miedo al hacer una comedia romántica grande y cara con Will. Fue un proceso lleno de obstáculos. Will intentó echarse atrás tres días antes de que empezáramos a rodar. Quería parar todo y trabajar más en el guion. Fue una locura."

El girito

Pero, finalmente, 'Hitch' terminó viendo la luz y se convirtió en la décima película más taquillera de su año. Su presupuesto giró en torno a los 70 millones de dólares y se las apañó para rascar 371,6 millones en todo el mundo; cifras que hicieron inevitable que Andy Tennant pensara en una secuela que planteó a la gente de Sony y que fue descartada. Pero hace tres meses, como en toda buena historia que se precie, hubo un giro inesperado —y muy poco agradable para nuestro protagonista—.

"Por lo visto, Will está desarrollando una secuela de ‘Hitch’ sin mí. Me enteré hace solo tres meses. Tenía una idea muy buena para una secuela y estaba hablando con un ejecutivo de Sony cuando me dijo que la productora de Will estaba desarrollando una segunda parte. Bueno, así es Hollywood."

Pese a todo, Andy Tennant no guarda ningún tipo de rencor a Smith, y recuerda con cariño la gira de prensa de 'Hitch', que puso punto y final a su relación con la estrella.

“No tengo nada en contra de Will. Me contrató para hacer esta película. No fue un trabajo fácil para nadie, pero viajamos por todo el mundo con la película. Incluso en los momentos difíciles, él siempre decía: ‘Espera a la gira de prensa. Vamos a recorrer el mundo con esto’— y lo hicimos, y fue genial. Fue el viaje más increíble que he hecho en mi vida. Y cuando terminó, mi tiempo con Will terminó. Eso fue todo. No he vuelto a saber nada de él desde entonces”.

Si quieres recuperar la comedia romántica para celebrar su cumpleaños, la tienes disponible en Amazon Prime Video.