Con 'Soy Leyenda 2' no es suficiente: Will Smith prepara la secuela de otra de sus películas más famosas

Will Smith parece que ha decidido que su carrera gire cada vez alrededor de secuelas de grandes éxitos del pasado. Tras dos nuevas entregas de 'Bad Boys' y con 'Soy Leyenda 2' todavía en fase de desarrollo, el actor se ha puesto manos a la obra para trabajar en la continuación de una de sus películas más taquilleras: 'Hitch, especialista en ligues'.

Estrenada en 2005, Smith daba vida en ella a Hitch, un coach del amor que consigue que cualquiera consiga la cita de sus sueños. Eso sí, ahora va a enfrentarse al mayor reto de su carrera con Albert (Kevin James), mientras que en paralelo entra en su vida una periodista especializada en el mundo del cotilleo (Eva Mendes) que no se cree que exista el "Doctor de las citas", el mote por el que es conocido.

Así nos hemos enterado

La noticia de la puesta en marcha de 'Hitch 2' viene de la mano de Andy Tennant, director de la primera entrega. Lo curioso es que no es porque él esté implicado, ya que quiso proponer su idea para una secuela a Sony y esto es lo que el propio cineasta ha desvelado a Business Insider que sucedió:

Supongo que Will está desarrollando una secuela de Hitch sin mí. Me enteré hace tres meses. Tenía una idea muy buena para una secuela, y estaba hablando con un ejecutivo de Sony, y me dijo que la productora de Will está desarrollando una secuela. Hey, así es Hollywood.

Por mi parte tengo muy poco interés en una secuela de 'Hitch', pero es que además tampoco entiendo muy bien a qué viene hacerla tantos después. En su momento sí podría haber sido un buen movimiento desde el punto de vista comercial, ya que la primera entrega costó 60 millones y recaudó 371 millones, pero en pleno 2025. Personalmente, ojalá lo intentase con 'Hancock 2', que también han pasado muchos años pero ese universo daba para mucho más.

Sí es cierto que Smith no tenía especial interés por la secuelas en aquella época, pues tuvieron que pasar nueve años desde que hizo 'Dos policías rebeldes 2' en 2003 hasta que aceptó liderar otra con 'Men in Black 3'. Y luego pasaron otros siete hasta 'Bad Boys for Life'...

