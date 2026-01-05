Los creadores de 'Stranger Things' defienden la escena más importante de Will tras la ola de odio: "Es el 'jódete' definitivo para Vecna"

El penúltimo episodio de 'Stranger Things' sorprendió tanto a los espectadores como a los creadores de la serie Matt y Ross Duffer. Aunque por distintas razones.

En particular, el episodio en el que Will sale del armario antes de enfrentarse a Vecna, se convirtió en el más criticado de la serie con diferencia, a pesar de ser uno de los momentos más importantes y emocionalmente auténticos.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

No está bien visto ser vulnerable

"La escena de la salida del armario es algo que llevamos nueve años preparando. Fue una escena muy importante para nosotros y para Noah, no solo desde el punto de vista temático, sino también narrativo", declaró Ross Duffer a Variety en un extenso análisis posterior al final de la serie.

"Esta serie siempre se ha centrado en la superación del mal por parte de nuestros personajes, y para ello, Vecna, de muchas maneras, representa todos los pensamientos oscuros y la maldad de la sociedad. Y para que nuestros personajes superen eso, se trata de aceptarse a sí mismos, y luego también de aceptarse mutuamente y unirse".

"La escena fue el paso final en el viaje de Will, y él es, en muchos sentidos, la clave para derrotar a Vecna", añadió Matt Duffer. "El Volumen 1 trata realmente sobre la autoaceptación. O sea, ese es como el primer paso. Y luego el segundo paso es que Will hable con Robin; es algo que quiere hacer. Está intentando averiguar cómo salir del armario, y sabe que necesita hacerlo, y que ese es el paso final para él. Y encuentra el coraje para poder hacerlo. Y es realmente el 'jódete' definitivo para Vecna. Esa era la intención".

Aunque el episodio fue destrozado por muchos usuarios, eso no cambia lo que piensan los creadores al respecto. "Estamos orgullosos del episodio, de la escena y de Noah, que hizo una interpretación muy valiente y vulnerable", afirma Ross. "Creo que ahí fue donde Ross y yo fuimos más sensibles, con Noah, por lo cercano que fue esto para él", dice. "Y nuestro objetivo era asegurarnos de que se sintiera cómodo y feliz con la escena. Y cuando lo estuvo, nos sentimos bien. Le he estado enviando muchos mensajes, pero específicamente después de esa escena y de que se emitiera ese episodio. Y está muy bien. Está muy orgulloso de la escena, y nosotros también".

Pero aun así, incluso en 2025, el odio en línea les ha sorprendido. "Siempre digo que Ross y yo somos muchas cosas, pero sutiles no es una de ellas", dice Matt cuando le preguntan si había previsto la reacción homofóbica. "Después del estreno del episodio, Matt también contó que pasaron más tiempo escribiendo la escena de salida del armario que cualquier otra, siempre pensando en Noah".

"Estábamos muy preocupados por que saliera bien. Se tuvieron en cuenta muchos factores. Es decir, estábamos muy nerviosos por cómo les iba a ir a todos. Pero no tanto como cuando se lo entregamos a Noah. Porque, en definitiva, tenía que conectar con él y ser sincero. Realmente lo escribimos para y por Noah. Nos escribió llorando después de leerlo. Así que funcionó de maravilla y conectó con él, lo cual fue genial. Sé que él mismo hizo mucho trabajo... Y la mayor parte de lo que hay ahí es de la primera toma".

En Espinof | El cierre de 'Stranger Things' es idílico, pero se ha olvidado de hacer justicia con su personaje más importante

En Espinof | Creo que el desarrollo de Will en 'Stranger Things' ha sido muy torpe. Para mí, la trama LGTBIQ+ más interesante de la serie no era la suya