El nuevo tráiler de 'La odisea' revela una incorporación inesperada a su reparto. Ya colaboró con Christopher Nolan, pero de un modo totalmente diferente

Aún quedan unos seis meses hasta que Christopher Nolan lleve a los cines de todo el mundo su esperadísima 'La odisea' y, tal como nos tiene acostumbrados, la inmensa mayoría de detalles sobre la producción se están tratando con un secretismo absoluto. Por suerte, cada nuevo avance del largometraje trae bajo el brazo un pequeño goteo de información que, en el caso más reciente, ha dejado a propios y extraños patidifusos.

Rapeando en Esparta

El spot de marras, emitido en FOX durante el partido entre los Broncos de Denver y los New England Patriots, condensa en un minuto clavado un buen número de planos espectaculares con toda la escala y ambición marca de la casa, pero si algo ha llamado la atención es la presencia de un intérprete que, hasta el momento, no figuraba entre los nombres del reparto oficial. Bueno, más que un intérprete, un artista multidisciplinar.

Y es que, entre los rostros que pueden verse en el anuncio, está el de Travis Scott, el rapero de Houston que, tras coquetear con el mundo del wrestling, ha vuelto a colaborar con Nolan después de firmar un tema para los títulos de crédito finales de la injustamente denostada 'Tenet'. Lo que está por saber es si su personaje tendrá un peso específico en 'La odisea' o si será únicamente una suerte de cameo sin mayor importancia para la trama.

Por lo pronto, centrándonos en el metraje, podemos ver que Scott interpreta a un hombre que cuenta la historia de Ulises en Troya durante un banquete en el que Telémaco —interpretado por Tom Holland— visita al rey espartano Menelao —Jon Bernthal— mientras busca a su padre; algo que, por otro lado, tampoco clarifica si el artista habrá contribuido de algún modo a la banda sonora de la cinta.

Sea como fuere, 'La odisea' llegará a nuestras salas de cine el 17 de julio de este mismo 2026 con un elenco de lujo en el que, además de los nombres mencionados, figuran estrellas como Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o o Mia Goth. Las ganas de echarle el guante son tremebundas.

