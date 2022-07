'Rambo' con un perro, Tom Sizemore drogado y treinta dólares de recaudación: la increíble historia de la película menos taquillera de la historia

¿Cuál es el mayor fracaso que recordáis? ¿El reestreno de 'Morbius'? ¿El increíble topetazo de 'Pluto Nash'? ¿'John Carter'? ¿'Ishtar'? Nada comparado con una película protagonizada por caras conocidas, dirigida por alguien con experiencia en el guion y que terminó su andadura en taquilla con la cifra más baja de la historia. Vamos a conocer el cómo y el por qué de 'Zyzzyx road', la película menos exitosa de la historia de la que jamás has oído hablar.

Miedo y poco dinero en Las Vegas

"Donde tu peor pesadilla no permanecerá enterrada" era el premonitorio eslogan de 'Zyzzyx road', una película guionizada, producida y dirigida por la misma persona: John Penney, un currante del cine que antes de lanzarse a volar solo trabajó con Brian Yuzna o Joey Travolta (el hermano de John). Su vida cambió cuando conoció a Leo Grillo, pero ya aparecerá en esta historia.

Penney se armó de valor y produjo su propio guion, ambientado en Las Vegas, en el que una pareja mata al ex-novio de ella y decide enterrarle en la susodicha carretera Zyzzyx. Pero cuando van a buscar el cuerpo, ha desaparecido. Lo que diferenciaba a 'Zyzzyx road' de otras películas de bajísimo presupuesto era su reparto, para el que había convencido a Katherine Heigl (que acababa de hacer el piloto de 'Anatomía de Grey'), que aceptó el papel después de que Thora Birch lo rechazara, y a Tom Sizemore ('Salvar al soldado Ryan', 'Twin Peaks: el regreso') en horas bajísimas. Podía funcionar, ¿no?

Bueno, no exactamente. Y es que el actor principal no era precisamente una estrella: Leo Grillo es más conocido por su faceta de activista en favor de los animales. Pero además de salvar más de 1500 animales diarios en su santuario de California, lo que a Grillo le gusta es el cine. De hecho, tenía la idea de hacer un 'Rambo' con un perro como protagonista, o una película de terror con animales, una especie de 'Hannibal' animal. No, no me lo estoy inventando. Pero para ello, necesitaba hacer una cinta que ganara dinero en el extranjero: un thriller. Así conoció a John Penney, que le contó su idea para 'Zyzzyx road', y empezó la pesadilla.

El truco del siglo

'Zyzzyx road' se rodó durante 20 días en verano de 2005, con un presupuesto de 1.2 millones de dólares. El lugar no podía ser más inapropiado para el verano: el desierto del Mojave, que en verano no suele bajar de 40 grados. Para sumar desgracias, Tom Sizemore, que acababa de salir de la cárcel y tenía que hacerse tests de drogas periódicos, falló en varios de ellos, lo que llevó a su arresto durante el rodaje, aunque finalmente pudo filmar las escenas que le faltaban y finalizar la película. De hecho, al volver, lo primero que dijo fue "¡Hola! ¡No culpable!".

¿Recordáis el plan de Leo Grillo? Quería hacer dinero internacionalmente para poder dirigir sus películas de animales. Pero para poder sacar una película de bajo presupuesto fuera de EEUU, debe proyectarse al menos durante una semana en un cine del país. Dicho y hecho: el 25 de febrero de 2006 Grillo estrenó la película en Dallas, más concretamente en el Highland Park Village Theater, que alquilaron por 1000 dólares para proyectarla una semana durante un pase en el mediodía, a cinco dólares la entrada. Y la estrategia estaba funcionando bien: nadie iba a los pases, nadie se había enterado de la existencia de la película, habían engañado al sistema. Si un árbol se cae en el bosque pero nadie lo oye, ¿se ha caído realmente?

Salvo que seis personas fueron a verla. Un total de 30 dólares... que en realidad fueron 20, porque Grillo le devolvió el dinero de la entrada a la maquilladora de la película, Sheila Moore, que fue a verla con una amiga y cuya experiencia fue surreal: "Compramos palomitas y bebida a la misma señora que nos vendió las entradas. Nos miraba como diciendo '¿Que queréis ver QUÉ?". El 2 de marzo terminaron las proyecciones y se cerraron los derechos de venta en DVD internacionales, donde 'Zyzzyx road' consiguió acumular unos 368.000 dólares de 23 países. España no estaba entre ellos, por cierto.

La importancia de llamarse Zyzzyx

Pasaron nueve meses y la película se diluyó. John Penney estaba en Napa de vacaciones de Navidad con su familia cuando recibió un e-mail de un amigo con un artículo de la antaño importante web CHUD: "¿Y si sacaran una película y nadie fuera a verla?". Penney se quedó blanco pensando "Oh, no. Oh, no, así no es como se supone que tenía que ir". Penney metió a su familia en el coche y se dirigieron a Los Angeles.

Nadie hablaba en el coche hasta que empezaron las bromas. Después de todo, la historia se pasaría de moda, ¿verdad? ¿A quién le importaba CHUD? Fue entonces cuando llegó la noticia de Variety. Del New York Times. Todos los chistes posibles se hicieron con el nombre de Penney: cuando nos preguntamos "¿Qué es lo peor que puede pasar?" la respuesta nunca suele ser "Todos los periódicos mundiales se van a reír de lo que hemos hecho".

El efecto, a inicios del 2007, acabó siendo positivo para la película, alcanzando cotas de misticismo al nivel de 'Plan 9 del espacio exterior' o 'Troll 2'. Y eso que realmente no era tan mala, pero... ¿Cómo no iba a serlo una película que recaudaba 30 dólares? John Penney ha guionizado tres películas más desde su desastre, y ha dirigido una de ellas ('Hellgate'). No os preocupéis por él: le va bien como escritor freelance.

Por su parte, Grillo protagonizó, escribió y produjo su ansiada película de animales: 'Magic', en la que un perro angelical consigue unir a una familia desestructurada. Costó unos 10.000 dólares y recaudó 37.122. En el guion, junto a él, no estaba otro que John Penney. Lo que han separado 30 dólares en la taquilla, que no lo separe nadie.