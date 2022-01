13 películas de 2021 que fracasaron injustamente y que merece la pena recuperar

Algunos ya estaréis algo cansados de los repasos a lo mejor del año pasado, pero yo no me he podido resistir a hacer un último listado. En esta ocasión he optado por repasar 13 películas que llegaron a España en 2021 y que fracasaron injustamente en taquilla, hasta el punto de que algunas ni siquiera llegaron a verse en cines en nuestro país. No son necesariamente las mejores, pero sí que merecen mucho la pena y, si no las habéis visto ya, ojalá las tengáis en cuenta durante este 2022 al que acabamos de dar la bienvenida.

'Aquellos que desean mi muerte' ('Those Who Wish me Dead')

Una de las grandes víctimas de la política de estrenos simultáneos de Warner fue este notable thriller de Taylor Sheridan. No llegó a hacerse oficial su presupuesto, pero sí que fue un enorme fracaso cuando llegó a los cines, sumando apenas 23 millones de dólares en todo el mundo. Por mi parte, disfruté mucho con la forma de manejar la tensión, sin caer en excesos innecesarios y dejando respirar a sus personajes para que pueda importarnos qué es de ellos.

'Benedetta'

Con un presupuesto estimado de 24 millones de dólares y unos escasos ingresos mundiales de poco más de tres millones, el excelente último trabajo de Paul Verhoeven se quedó lejos de lo esperado. En él abordaba un singular caso real, jugando siempre al despiste sobre la verdadera condición de su protagonista. Una mirada a la fe marcada por todo tipo de excesos pero con un poder de seducción incomparable.

'Cuestión de sangre' ('Stillwater')

Ni siquiera contar con una estrella como Matt Damon o un presupuesto contenido de 20 millones de dólares sirvieron para convertir a lo nuevo de Tom McCarthy ('Spotlight') en un éxito, ya que se quedó en 19 millones de ingresos mundiales. Una lástima, ya que se trata de un thriller muy estimable en el que Damon muestra hasta qué punto puede llegar un padre para intentar liberar a su hija de lo que parece una condena totalmente injusta.

'El escuadrón suicida' ('The Suicide Squad')

La película de DC parecía una apuesta segura con el fichaje de James Gunn y a la hora de la verdad se quedó muy lejos de lo esperado con una taquilla mundial de 167 millones de dólares frente a un presupuesto de 185. Se pueden buscar varios motivos para su fracaso, desde el estreno simultáneo en HBO Max hasta la confusión sobre qué era exactamente respecto a 'Escuadrón suicida', pero lo realmente importante es que es un pasatiempo de lujo y lo mejor que nos ha dado este universo de superhéroes hasta la fecha.

'El sustituto'

Casi tres millones de euros costó la nueva película de Óscar Aibar y tras su paso por los cines españoles suma apenas 124.000 euros. Merecía mucho más este notable thriller que indaga en cómo algunos nazis se refugiaron en España, disfrutando de una gran impunidad. Una obra sólida bien liderada por un Ricardo Gómez siempre convincente, tanto cuando tiene una actitud algo más idealista como cuando la frustración va apoderándose de él.

'El último duelo' ('The Last Duel')

Damon ofreció dos de las mejores interpretaciones de su carrera en 2021 en sendas películas que pincharon en taquilla. Eso sí, el golpe fue más duro para especie de 'Rashomon' de Ridley Scott, ya que costó 100 millones de dólares y apenas ingresó 30. Algo difícil de comprender, pues su reparto se luce (hasta Ben Affleck en un papel secundario), está muy bien dirigida y sabe jugar con los diferentes matices a la hora de retratar la misma historia desde tres puntos de vista diferentes.

'En un barrio de Nueva York' ('In the Heights')

El 2021 fue un año aciago para los musicales en cines y la primera película damnificada por ello fue esta adaptación del célebre musical teatral de Lin-Manuel Miranda. Poco menos de 44 millones de dólares de ingresos cuando su coste de producción fue de 55 millones. Poco importó lo mucho que contagia el optimismo que luce por bandera, lo bien elegido que está su reparto o lo fluida que es en todos los aspectos.

'La cumbre de los dioses' ('Le Sommet des Dieux')

Esta excelente película animada francesa ni siquiera llegó a verse en los cines españoles. Aquí nos llegó directamente de la mano de Netflix y sin hacer demasiado, pero tampoco es que en su país de origen fuera demasiado bien, pues apenas recaudó más de 1 millón de dólares cuando su presupuesto roza los 10 de euros. Adaptación del manga de Jiro Taniguchi que explora el mundo del alpinismo que aborda con gran precisión y logrando sumergir por completo al espectador en la historia que cuenta.

'Maligno' ('Malignant')

Lo nuevo de James Wan no generó tanta unanimidad como sus anteriores trabajos en el cine de terror, pero es que aquí optó por darse un homenaje bebiendo de otras obras más discutidas para ofrecer una película algo desigual, sí, pero con ningún tipo de vergüenza y con suficientes alicientes para enganchar a aquellos que quieran algo diferente dentro del género de gran estudio. Por desgracia, el público no respondió en salas, pues sus 34 millones de dólares ingresados se quedaron cortos frente a su presupuesto de 40 millones.

'The Empty Man'

Convertida rápidamente en una película de culto tras su desastroso funcionamiento en taquilla en Estados Unidos, tampoco es que costase demasiado, ya que tuvo un presupuesto de 16 millones de dólares, pero es que no siquiera llegó a ingresar 5 millones. Una desgracia, ya que se trata de una obra de terror adulto con personalidad y que sabe crear su universo propio, empezando por ese sensacional y extenso prólogo. A España llegó directamente en streaming, primer vía Movistar+ y luego pasando a formar parte del catálogo de Disney+.

'Uno de nosotros' ('Let Him Go')

Esta película escrita y dirigida por Thomas Bezucha costó 21 millones de dólares y recaudó poco más de 11 millones durante su paso por los cines de todo el mundo -su andadura comenzó en 2020 pero a España no nos llegó hasta este año-. Se trata de un drama con ecos de western en el que el matrimonio formado por unos estupendos Kevin Costner y Diane Lane decide hacer todo lo posible para recuperar a su nieto. Una cinta que va ganando en intensidad hasta convertirse en un potente thriller durante su último acto.

'Última noche en el Soho' ('Last Night in Soho')

El thriller de terror escrito y dirigido por Edgar Wright costó 43 millones de dólares y acumula una taquilla mundial de 23. Es cierto que su final puede dejar una sabor de boca agridulce, pero antes era un absorbente juego de espejos con un elaborado acabado visual y que dedica su tiempo a perfilar tanto la historia como sus personajes.

'West Side Story'

Puede que sus resultados mejores si funciona bien en la temporada de premios, pero este nueva versión del mítico musical necesita poco menos que un milagro para ser rentable, ya que costó 100 millones de dólares y lleva recaudados apenas 41. Steven Spielberg ofrece aquí una versión respetuosa con la obra original pero sin miedo a actualizar los detalles que crea conveniente. Todo ello con un acabado visual de primerísimo nivel, compensando así con creces las pegas que uno pueda tener con la historia que cuenta.

