El creador de 'Bleach: Thousand-Year Blood War' estará mucho más involucrado en la parte 3 del anime y promete que habrá cambios respecto al manga

Sin prisa pero sin pausa, 'Bleach: Thousand-Year Blood War' sigue avanzando para darle el desenlace que se merece a la sere original de 'Bleach'. El anime se estrenó a finales de 2022, y pronto llegará una nueva tanda de episodios para acercarnos más al final de la historia.

Tite Kubo, el creador del manga original, ha estado bastante involucrado en toda la producción del anime. Pero con la Parte 3 se ha metido de lleno en la adaptación e incluso parece que tendremos algunas nuevas escenas.

Pasamos el ecuador

Según ha explicado el propio Tite Kubo, ha estado más involucrado en la parte visual del anime con estos nuevos episodios, e incluso se ha atrevido con el storyboard de ciertas secuencias.

"Estoy revisando los escenarios y producción de la parte gráfica del anime, y también estoy con el storyboard de esta tercera parte. Siento que estoy empezando a involucrarme más con los detalles del storyboard de estos episodios", dijo el mangaka. "Normalmente, cuando un manga se convierte a anime, la imagen o el mensaje del manga variará un poco dependiendo de la audiencia o el recipiente... Así que mi actual trabajo es rellenar las discrepancias entre las diferentes escenas".

Aunque Kubo no ha explicado mucho más, parece que parte de su trabajo con el storyboard es "arreglar" la manera en la que fluyen ciertas escenas para conectar toda la trama. Así que la Parte 3 de 'Bleach: Thousand-Year Blood War' podría incluir algunas escenas inéditas (que no existen en el manga) para rellenar estas discrepancias a las que se refiere Kubo.

El anime de 'Bleach: Thousand-Year Blood War' ya está metiendo ciertos contenidos nuevos, o que no se vieron de la misma manera en el manga. Porque quizás en su momento Kubo todavía no encontraba la manera de incluirlos (o no le dio tiempo a dibujarlos), así que está aprovechando el anime para quedarse bien a gusto con 'Bleach'.

Por ahora no se ha confirmado una fecha de regreso para 'Bleach: Thousand-Year Blood War', pero Studio Pierrot sí que ha asegurado que será en 2024 y ha dejado ver un primerísimo tráiler de los nuevos capítulos. Se estima que el anime contará con un total de 52 capítulos para cerrar del todo este último tramo de la historia, y ya se han emitido los primeros 26... Así que poquito a poco ya nos vamos acercando al final definitivo.

