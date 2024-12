Qué fue de Lucrecia, la presentadora de 'Los Lunnis' que aprendió de Celia Cruz y le fue vetada la entrada en Cuba

Además de los sketches patrios de 'Barrio Sésamo', también hemos tenido por estos lares algún que otro programa donde las marionetas eran las protagonistas. 'Los Lunnis' acompañó la infancia de muchos niños durante la primera década de los 2000, así como sus presentadores de carne y hueso. ¿Qué fue de Lucrecia?

Los Lunnis y Lucrecia

Lucrecia Pérez Sáez nació en 1967, en La Habana (Cuba). Desde pequeña sabía que lo suyo era la música y comenzó a formarse en piano en su tierra natal, donde también aprendió de leyendas vivas de la música como su apreciada Celia Cruz. En 1993, se mudó a Barcelona y no tardó en hacer sus primeras apariciones televisivas.

Tras pasarse por algunos programas de TV3, el 'Grand Prix' y ser jurado de concursos como 'Lluvia de estrellas' o 'Menudas estrellas', por fin dio el salto definitivo con el título que le guardaría un lugar en el imaginario colectivo de miles de niños.

Entre 2003 y 2008, apareció como presentadora durante 337 episodios de 'Los Lunnis', el espacio infantil de TVE protagonizado por marionetas que apelaba a los más pequeños de la casa y les daba consejos educativos sobre todo tipo de temas. No era la única humana en el show, en el que también aparecieron otros copresentadores como Álex Casademunt o Sergio Mur.

En el programa, Lucho, Lupita, Lulila y compañía también protagonizaron números musicales e incluso sacaron su propio disco. De hecho, fueron una suerte de familia Telerín para toda una generación, ya que TVE ponía recurrentemente para mandar a los niños a la cama el vídeo en el que cantaban aquello de "Buenas noches, hasta mañana. Los Lunnis y los niños nos vamos a la cama".

Lucrecia también tuvo la oportunidad de cosechar su faceta como actriz, en pequeños papeles en series como 'El comisario' o 'Platos sucios' y películas como 'Segunda piel' o 'P3K: Pinocho 3000', aquella extraña versión futurista animada del mítico muñeco de madera en la que hizo de Cyberinae en el doblaje en castellano.

Pese a que continuó siendo un rostro habitual en la TV española, nunca llegó a dejar atrás a los Lunnis del todo: en 2016, cuando TVE recuperó a los personajes para una especie de revival llamado 'Lunnis de leyenda', así como la película 'La gran aventura de los Lunnis y el libro mágico' en 2019.

Lucrecia en los Premios Alegría de Vivir 2024, organizados por ella misma

También ha sacado varios libros infantiles ('Besitos de chocolate. Cuentos de mi infancia', 'Todos los colores del mundo' y 'El valle de la ternura') y no ha abandonado nunca la música, terreno donde llegó a ganar un Grammy Latino por su álbum 'Cachao: The Last Mambo'.

La música le ha traído muchas alegrías aunque también fue el motivo por el que le vetaron la entrada en Cuba: "A mi tierra no puedo ir porque en su momento me lo prohibieron por hacer la música de la película documental 'Balseros'" explicó. Dicho documental era muy crítico con el régimen de Castro y estuvo nominado a los Oscar en 2004.

