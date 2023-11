El primer corto de Hayao Miyazaki antes de fundar Studio Ghibli ya se puede ver en streaming: así era la serie del director de 'El chico y la garza' que nunca pasó del piloto

Hoy en día Hayao Miyazaki es uno de los grandes directores de la historia y ha dado muchas vueltas trabajando en series y películas de anime hasta que ha llegado al nivel legendario en el que está ahora. Antes de pasarse al cine trabajó como animador y storyboardista en un buen puñado de animes, y su primera oportunidad como co-director le llegó en la primera serie de 'Lupin III' junto a Isao Takahata en 1971.

Pero su primer proyecto en solitario no llegó a ser tan icónico. De hecho ni siquiera llegó a estrenarse y se quedó como un corto anecdótico. Pero ahora tras el estreno de 'El chico y la garza'('Kimitachi wa Dou Ikiru ka'), es el momento perfecto para recuperarlo y por fin lo tenemos disponible en streaming.

La serie que nunca fue

En 1972 Miyazaki trabajó en lo que iba a ser su primera serie como director en solitario y realizó un piloto para 'Yuki's Sun' ('Yuki no Taiyou'), una adaptación del manga shojo del legendario Tetsuya Chiba, el autor de 'Ashita no Joe'. La historia se centraba en Yuki, una niña huérfana de 10 años que por fin es adoptada, y aunque no faltaba el drama también pasaban toda clase de aventurillas.

Por lo que se conserva del proyecto, 'Yuki's Sun' habría ido muy en la línea de 'Sally the Witch', 'Moomin', y otras series de la época, pero al final el piloto se quedó en eso y la serie no se llegó a realizar. Aún así, a Miyazaki le sirvió para ir cogiendo más experiencia y ese mismo año se arrancó con otro corto, 'Panda! Go, Panda!'.

En cualquier caso, 'Yuki's Sun' se quedó enterrada y no había demasiado metraje sobre este piloto fallido que también funciona a modo de corto encantador. Y si nos pica la curiosidad sobre esta obra de Chiba que iba a adaptar Miyazaki, ahora está disponible dentro del catálogo de Mubi.

Aunque 'Yuki's Sun' no llegó a mucho, ya le dio más tablas como director a un jovencísimo Miyazaki. Y eso sí, quizás la experiencia trabajando en una historia sobre una niña huérfana buenísima corriendo por el campo y rodeada de nieve o le inspiró o le vino de perlas para 'Heidi', que también dirigió junto con Isao Takahata.

Al final Miyazaki tardó unos cuantos años más en despegar como director en solitario con 'Conan, el niño del futuro' en 1978. Después vendría 'Lupin III: El castillo de Cagliostro', su primera película como director de largometrajes, y unos años después Miyazaki fundaría Studio Ghibli junto con Takahata, Toshio Suzumi y Yasuyoshi Tokuma.

El resto ya sabemos que es historia y Miyazaki nos ha dado algunas de las películas de anime más icónicas de las últimas tres décadas. Y las que va a seguir haciendo, porque parece que eso de retirarse no le pega y tras 'El chico y la garza' ya está dándole vueltas a su siguiente película.

