'Avatar 3' está nominada al Óscar por su vestuario. Creo que tiene sentido y evidencia que la película de James Cameron también es artesanal

Desde su estreno en 2009, la saga 'Avatar' de James Cameron ha generado muchos debates apasionados. Algunos la celebran como un hito tecnológico y otros la tachan de animación glorificada y disfrazada de cine de acción real. Sin embargo, con el estreno de 'Avatar: Fuego y ceniza', Cameron ha respondido con una vehemencia poco habitual, evidenciando que lo que muchos califican de fantasía superficial es, en realidad, el resultado de un trabajo artesanal extraordinario y meticuloso.

La reciente nominación de la película al Oscar por Mejor Diseño de vestuario ha acentuado este debate, pero también ha servido como oportunidad para poner sobre la mesa el nivel de compromiso técnico y creativo que se invierte en darle vida al mundo de Pandora. Más allá de los efectos visuales, detrás de cada pieza de vestuario hay artesanos que aportan otra dimensión tangible a lo que vemos.

El vestuario como apoyo

Gran parte del mérito en esta categoría lo tiene Deborah L. Scott, la supervisora del diseño de vestuario, cuya trayectoria ya incluye un Oscar por 'Titanic'. Scott y su equipo no se limitaron a crear atuendos bonitos, sino que elaboraron más de dos mil artículos para la producción, muchos de ellos con técnicas tradicionales, como el tejido en telar, el tallado de madera y el trabajo manual del cuero. Este enfoque tangible permitió que las vestimentas de los Na’vi y otras culturas de Pandora tuvieran una presencia física real que luego sirvió como referencia directa para los efectos visuales.

Un ejemplo especialmente impactante es el diseño de la líder de los Mangkwan, interpretada por Oona Chaplin. Su atuendo, coronado por un imponente tocado de pavo real y acompañado de intrincadas trenzas, combina belleza y temeridad, capturando dualidad de su comunidad. Estas decisiones de diseño no solo responden a una estética llamativa, sino que están profundamente enraizadas en la geografía y la cultura de su entorno en Pandora.

Aunque estos trajes se usen como referencia visual para la animación, la presencia física de la vestimenta real no le resta valor al resto del trabajo. El equipo debe considerar cómo las telas y materiales se moverán cuando los personajes monten criaturas gigantes o naden bajo el agua, integrando el diseño físico con las exigencias dinámicas de la historia. Ver estos trajes en acción -y el nivel de detalle con el que fueron creados- ayuda a entender por qué Pandora parece tan auténtica, incluso aunque sea una exageración fantástica.

El entusiasmo de Cameron por estos detalles no es casualidad, sino parte de una visión que ha requerido no solo recursos económicos descomunales, sino también una cohesión de habilidades creativas extraordinarias. A diferencia de lo que muchos predecían después del éxito de la 'Avatar' original -una supuesta oleada de imitaciones en captura de movimiento-, lo que realmente ha demostrado el cine contemporáneo es que muy pocos cineastas tienen la mezcla de ambición, técnica y paciencia que requiere un proyecto de este calibre. Valorar este trabajo tras las cámaras no solo pone en perspectiva la nominación al Oscar, sino que permite apreciar 'Fuego y ceniza' en sí misma como una obra artesanal a su manera.

