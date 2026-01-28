Telecinco se despedirá de 'La isla de las tentaciones 9' por cuarta vez, cruzando los dedos para que alguno de los concursantes cuaje y se convierta en "famoso Mediaset"

¿A que creías que 'La isla de las tentaciones' ya había terminado después de 28 capítulos y 3 "debates finales" que han durado casi tres meses, a razón de unas cinco horas a la semana (dejando aparte los debates dominicales)? Por supuesto que Telecinco no iba a soltar tan fácil su gallina de los huevos de oro, y, mientras vaga por el río de la mediocridad esperando el estreno de 'Supervivientes', ha decidido que los más fans del programa puedan, eh, "disfrutar" aún más de su contenido. Hay gente para todo.

Alargadas tentaciones

Hoy mismo, en Mediaset Infinity (la app donde puedes encontrar los programas que hace el conglomerado en cuestión) empezará, en exclusiva, 'Tentaciones Privé', un videopodcast presentado para Marta Peñate y que servirá como nuevo escaparate para los protagonistas del reality. ¿Y qué harán? Pues, una vez más, hablar de lo que pasó, repasar sus asuntos pendientes y ahondar en sus vidas actuales. Sí, lo mismo que ya hicieron en los debates, pero es que estos se ponen los cuernos cada semana y hay un público que pide estar actualizado en las desgracias ajenas.

Hay que tener en cuenta que los debates se grabaron con meses de antelación, así que han podido pasar nuevas cosas entre, por ejemplo, Claudia y Gilbert, los primeros invitados. Durante el transcurso del programa jugarán a juegos, responderán preguntas espinosas y, en general, harán todo lo posible para que Mediaset no se olvide de ellos y poder irlos repartiendo por los distintos realities de la cadena como "famosos Mediaset". Sin ir más lejos, Peñate participó en 'La isla de las tentaciones 2', así que, por ser, es posible medrar.

La gran duda es la de siempre: ¿Hasta dónde va a estirar la cuerda Telecinco? ¿No llegará un momento en el que hasta los más fans del formato digan "Bueno, pues hasta aquí? Hasta las telenovelas acaban sabiendo cuándo parar, y despedir a los concursantes cuatro veces (en el programa, en el '3 meses después', en el debate, en el 'Privé', ¡algunos de ellos continuando su historia en 'GH Dúo'!) es contraproducente y da la sensación de idea amateur y a medio gas. Pero claro, Telecinco lleva un 8,5% cosechado este mes y algo me dice que su streaming no es precisamente Netflix.

Puede que Atresplayer o RTVE Play no sean la respuesta perfecta, pero al menos ambas están ofreciendo un contenido novedoso para sus suscriptores, con cosas que no cabrían en la parrilla normal: series como 'La ruta' o programas como 'Entrevista D'Or' permiten que nuevos talentos prueben formatos bajo el paraguas de un gran medio. Sin embargo, Mediaset Infinity ha decidido tirar exactamente por lo mismo de siempre, en formato alargado, como una especie de espejo infinito en el que siempre se refleja lo mismo: la irrelevancia de un medio siempre a punto de caer por el barranco de la audiencia.

