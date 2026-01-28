66 millones de visualizaciones. La miniserie de Netflix cuyo enorme éxito ha eclipsado al final de 'Stranger Things'

Ya está claro cuál es la primera serie de gran éxito de Netflix en lo que llevamos de 2026. Ya os habíamos avisado de su fulgurante arranque al alcanzar el número en 75 países con gran rapidez, pero es que el triunfo de 'Él y ella' está siendo tal que lleva ya 66 millones de visualizaciones y hasta ha conseguido eclipsar al final de 'Stranger Things'.

Tres semanas seguidas en el número 1

En concreto, la miniserie protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal acumula 66,6 en sus primeros 18 días disponible en la plataforma. De hecho, 'Él y ella' lleva tres semanas seguidas ocupando el número 1 en el Top 10 semanal que publica la propia Netflix, siendo además ella la que puso punto y final al reinado de la serie de ciencia ficción creada por los Duffer.

Es evidente que este misterio dividido en 6 episodios y basado en una novela de Alice Feeney ha conseguido conquistar al público. Su sorprendente final está siendo además muy comentado, pero deja todo bastante cerrado de cara a una posible segunda entrega. Ese nunca fue el plan -que tampoco hay secuela literaria-, pero ya veremos si al menos Netflix explora esta posibilidad.

El éxito de 'Él y ella' está siendo tan prolongado que aún hoy ocupa el número 1 de Netflix en 39 países, tal y como desvela Flixpatrol. Sin embargo, haría falta un milagro para que su dominio no llegue a final este próximo jueves 29 de enero de 2026, ya que esa es la fecha en la que llegará la temporada 4 de 'Los Bridgerton', uno de los mayores fenómenos de la plataforma.

Con todo, tres semanas ocupando el número 1 y esos grandes datos de visualizaciones dejan claro que el primer éxito televisivo de Netflix este año ha sido 'Él y ella'. En lo referente al cine ya sabíamos que ese honor pertenece a 'El botín', el notable thriller protagonizado por Matt Damon y Ben Affleck.

