Los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en febrero de 2026. Del regreso del thriller con 98 millones de visualizaciones a la nueva serie del creador de 'Patria'

Ya queda bien poquito para dejar atrás el mes de enero, por lo que toca ir haciendo un repaso a los 7 estrenos imprescindibles de Netflix para febrero de 2026. Desde el regreso de una de las series más vistas de la plataforma hasta las nuevas series tanto del creador de 'Patria' como de la creadora de 'Derry Girls'. ¡Vamos allá!

'El abogado del Lincoln', temporada 4

La entretenidísima serie liderada por Manuel García-Rulfo regresa con una cuarta entrega en la que es el propio protagonista quien tiene que defenderse de una acusación de asesinato. Y encima podemos verla sin miedo a una cancelación, pues ya ha sido renovada por una quinta temporada.

Estreno el 5 de febrero de 2026

'Salvador'

Luis Tosar encabeza esta nueva serie de Aitor Gabilondo ('Patria') sobre un hombre que descubre que su hija forma parte de un grupo neonazi, por lo que no duda en acercarse a la misma con el objetivo de rescatarla. Promete ser uno de los grandes títulos españoles de Netflix en este 2026.

Estreno el 6 de febrero de 2026

'Cómo llegar al cielo desde Belfast'

La nueva serie de Lisa McGee, un nombre que quizá no os diga nada a muchos, pero seguro que la cosa cambia si os digo que se trata de la creadora de 'Derry Girls'. En esta ocasión nos propone la historia de tres amigas que deciden investigar la enigmática muerte de otra amiga suya...

Estreno el 12 de febrero de 2026

'Soy Gordon Ramsay'

El controvertido cocinero regresa con esta serie documental que explora tanto su imperio mundial como su vida personal. Un título que promete indagar en una figura imprescindible de la televisión de estos últimos años.

Estreno el 18 de febrero de 2026

'El agente nocturno', temporada 3

Este thriller protagonizado por Gabriel Basso es uno de los grandes éxitos de Netflix -su temporada 1 consiguió más de 98 millones de visualizaciones durante sus primeros 91 días disponible-. Con grandes dosis de acción y una buena cantidad de suspense, todo apunta a otro entretenimiento que enganche a millones de suscriptores.

Estreno el 19 de febrero de 2026

'Cortafuego'

Nueva película española de Netflix protagonizada por Belén Cuesta, Enric Auquer, Joaquín Furriel y Diana Gómez. Cuenta la historia de una mujer que viaja a una casa de verano en el bosque para cerrar el trauma que padece tras la muerte de su marido. Todo se complica cuando su hija desaparece de repente, con el añadido de que estalla un incendio forestal en la zona...

Estreno el 20 de febrero de 2026

'Los Bridgerton', temporada 4 parte 2

Los últimos cuatro episodios de la estupenda temporada 4 de 'Los Bridgerton' nos mostrarán cómo se resuelve la historia de amor entre Benedict y Sophie. La primera entrega sentó las bases y ahora toca ir un paso más allá.

Estreno el 26 de febrero de 2026

