Qué ver si te gusta 'Resident Evil': 3 imprescindibles referencias clásicas que descubrir en streaming si eres fan de la popular saga de videojuegos

Para muchos fans de los videojuegos de 'Resident Evil' será frustrante no poder disfrutar de las adaptaciones fílmicas y televisivas que han ido saliendo. Muchos sentirán que se pierde parte de la esencia en el proceso de pasar de un medio a otro. No obstante, no está todo perdido para ellos. Hay películas a las que se puede recurrir si te gustan los juegos de Capcom, especialmente los primeros.

Esos son, por supuesto, los films clásicos que los creadores consumieron y emplearon como influencia para dar forma a su rico universo zombie. Y no todas esas influencias son necesariamente con muertos vivientes. Aquí tenemos tres ejemplos imprescindibles de la década de los setenta gracias a los cuáles podemos hablar de una de las sagas de terror más imprescindibles de todos los tiempos.

'Los Crazies' ('The Crazies', 1973)

Dirección: George A. Romero. Reparto: Lane Carroll, Will MacMillan, Harold Wayne Jones, Lloyd Hollar, Lynn Lowry.

En realidad, lo sencillo aquí es tirar de algunas de las de zombies de George A. Romero, ya tan sólo porque son las películas seminales de esta clase de monstruos. Y para estos juegos en concreto, 'Zombi' habría sido elección muy acertada.

No obstante, en 'Los Crazies' también encontramos detalles muy seminales para la saga, ya desde el ejército acudiendo a contener una plaga biológica desatada en un pueblecito profundo y con los infectados rebelándose como locos. Su astuto mensaje también resulta muy pertinente para esta selección.

'La matanza de Texas' ('The Texas Chain Saw Massacre' 1974)

Dirección: Tobe Hooper. Reparto: Marilyn Burns, Paul A. Partain, Edwin Neal, Jim Siedow, Allen Danziger.

El clásico de Tobe Hooper ha tenido su influencia en muchos videojuegos de género, y llegó a tener el suyo propio para Atari a comienzos de los ochenta. Pero para Shinji Mikami, director del primer juego, una escena concreta de Leatherface atacando a una víctima se le quedó tan grabada que quiso recrear esa sensación.

No sólo consiguió recuperar la macabra y asfixiante atmósfera de la Texas de los setenta a 16 mm, sino que el villano serviría de inspiración para algunos infectados de 'Resident Evil 4' y la famosa escena de la cena sería recreada en 'Resident Evil 7'.

'Asalto a la comisaría del distrito 13' ('Assault on Precinct 13', 1976)

Dirección: John Carpenter. Reparto: Austin Stoker, Darwin Joston, Laurie Zimmer, Martin West, Tony Burton.

La increíble sensación de asedio repentino con la que parte 'Resident Evil 2', que se ha visto luego trasladada a películas como 'Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City', retrotrae de manera inevitable al clásico de acción de John Carpenter. Armada hasta los dientes a pesar de tener recursos casi inexistentes, Carpenter crea un film imprescindible ya desde su música de sintonía. Un film lleno de tensión, de garra, de urgencia, que sigue siendo brutal más de 45 años después.

