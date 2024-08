Es uno de los thrillers más intensos del año y ya se puede ver en streaming. Puro músculo neo-noir entre los Coen y las Wachowski

Cuando estás en un punto donde ves muchas películas, incluso tanteando el límite de cuántas pueden ser demasiadas, tus prioridades sobre qué resulta más condenable pueden variar. Muchos se quedan perplejos, abochornados o incluso enfurecidos ante obras donde el autor claramente ha tomado una decisión creativa poco habitual, o incluso varias. Sin embargo, parecen conformes con producciones mucho más seguras, hasta el punto que se vuelven completamente inanes.

Yo claramente siento más pereza ante esas películas supuestamente hechas de manera más correcta, pero no cuentan con nada que las haga memorables. Y cuando alguien decide tomar un volantazo, aunque me descoloque demasiado, al menos me pone en posición de valorar cómo me siento con él mismo y cómo se relaciona con lo que se está contando. Por eso mismo no puedo evitar sentir cariño por una película que abraza tanto la creatividad disparatada como ‘Sangre en los labios’.

Lazos ardientes y vigoréxicos

Un thriller neo-noir en la América profunda estrenado de la mano de A24 (en Estados Unidos) que es la segunda película de la interesante directora Rose Glass. Cambiando lo sobrenatural por el culturismo, nos propone un viaje bastante ardiente de la mano de Kristen Stewart y la revelación Katy O’Brian que ya se puede ver en streaming a través de Filmin.

O’Brian es una culturista que sueña con triunfar en las competiciones de exhibición, incluyendo la de Las Vegas hacia la que se dirige. Por el camino para en un pueblo de Nuevo México en cuyo gimnasio conoce a una solitaria encargada con la que tiene una conexión inmediata. Ambas se vuelcan en su culto al cuerpo, pero la familia de esta enigmática desconocida presentará un historial criminal continuado que las pondrá en peligro.

La anterior película de Glass, la diabólica ‘Saint Maud’, ofrecía un interesante ejercicio de terror moderno girando alrededor de una turbulenta y compleja relación entre mujeres marcada por la fragilidad del cuerpo y la mente. Resulta curioso el volantazo hacia un neo-noir ochentero de ambientación casi western donde existe otra intrigante relación, pero con una distorsión del cuerpo totalmente diferente.

‘Sangre en los labios’: un eslabón perdido

Cómo rueda estos cuerpos bordeando lo fantástico y cómo los emplea luego resultan una de sus decisiones creativas más potentes así como más predispuesta a ser discutida. Al igual que un tono que oscila entre la oscuridad del crimen y la exageración cómica, además del romance tenso y apasionado. Es casi como el eslabón perdido entre ‘Sangre fácil’ de los Coen y ‘Lazos ardientes’ de las Wachowski.

Hay más referentes que Glass emplea en esta salvaje historia, incluyendo esa cultura de musculación y pelea con atuendos horteras cruzado con el espíritu de triunfalismo neoliberal de los ochenta, pero es difícil desprenderse de esas dos películas tan totémicas viendo esta. Por suerte, no queda devorada por esas influencias gracias a esa voluntad de su directora por removerlo todo y lanzarlo hacia extremos casi inesperados.

Sacando mucho provecho del carisma incómodo de Stewart, el físico imponente de O’Brien y hasta de un Ed Harris que resulta intimidante hasta con el aspecto más absurdo, ‘Sangre en los labios’ consigue ser un viaje intenso y sensacional. Incluso aunque no siempre aterrice limpia con sus decisiones como sí lograba en su anterior película, el resultado es más que memorable y digno de convertirse en obra de culto.

En Espinof | Las mejores películas de acción de la historia

En Espinof | Las mejores películas de 2024