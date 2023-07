La miniserie más tróspida pero más entretenida posible sobre el rodaje de una de las mejores películas de la historia está en SkyShowtime

Un productor joven en Hollywood quiere demostrar lo que vale y pone sus ojos en uno de los libros más potentes pero más polémicos del momento. Trata de mover cielo y tierra a pesar de las dudas de un estudio que quiere ir a por los éxitos seguros, a pesar de apostar por un director con talento pero poco experimentado y un reparto particular, y a pesar de tener una historia adulta y compleja que se aleja de la complacencia. Y acabó haciendo la película, por lo que no puede ser una historia actual.

Cómo hacer un clásico imperecedero

Ahora, cuánto de real tiene una serie como 'La oferta' es objeto de mucho debate. La miniserie de SkyShowtime sigue la perspectiva y las memorias de Albert S. Ruddy, interpretado por Miles Teller, durante el rodaje de 'El Padrino', y se toma no pocas libertades en la rigurosidad sobre lo sucedido. Es posible que haya base de verdad en lo que se cuenta en sus choques con la mafia italiana, en las presiones del estudio y en esa aura de "ellos contra el mundo" que trata de vender a toda costa, pero se nota la exageración con objetivos dramáticos.

Quizá juegan más cosas en contra de la miniserie biográfica de lo que parece. El toque de "película de diez horas convenientemente cortada para poder parecer una serie de diez episodios", lo enamorada que está de sus aspectos más estrafalarios o el hecho de que su completísimo opte siempre los acentos más exagerados posibles son aspectos que pueden echar para atrás a más de uno.

Sin embargo, a mí me han conseguido tener enganchado desde el primer episodio hasta el último. Al contrario que otras ficciones supuestamente prestigiosas que comparten mucho con 'La oferta', esta logra tener un punto tróspido lo bastante "divertido" para dinamizar su ritmo. Su visión alocada de lo que supone la creación de un clásico evita que caiga en una rigidez o solemnidad excesiva que aburra.

Por supuesto que se le pueden señalar varios problemas, y se puede percibir que hay más gente en contra de la propuesta de lo que está a favor. Yo mismo no tenía mucha fe al empezar a ponérmela, pero su manera de ir lanzada incuso hacia cosas que se pueden sentir erróneas resultan algo refrescante dentro de una televisión actual, con muchas producciones más calculadas que resultan evidentes y poco estimulantes de seguir.

No es que 'La oferta' sea caldo caliente para el intelecto, o una gran serie sobre cómo crear un clásico imperecedero a pesar de las dificultades. Pero consigue que quieras verla, aunque ya sepas cuál es el punto de destino, porque una determinada escena logra ser hilarante o tragicómica, porque el reparto va a por todas (grande Matthew Goode como Robert Evans) o porque sencillamente sabe cubrir unos mínimos de televisión entretenida. Ya por eso me cunde, aunque evidentemente no es 'El Padrino'.

