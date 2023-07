Una de las mejores películas de todos los tiempos se puede ver en Netflix: una gran tragedia familiar convertida en un relato épico americano

Crear un mundo muy particular, casi un ecosistema nuevo, es una alquimia muy complicada pero necesaria para una película. El director va empleando las técnicas necesarias, va indicando o dialogando con sus actores, para poder dar vida a personajes y crear atmósferas que sólo podrían existir dentro de los cuatro muros que componen un fotograma. Pero que, sin embargo, consiguen hablar del mundo que nos rodea.

No hay mejor manera de explicarlo que con una de las sagas americanas por excelencia. Una introducida de lleno en un mundo amoral, siniestro, clandestino, que opera incluso en los momentos de júbilo como puede ser una boda. Hay pocos mundos o ecosistemas más particulares que los que vemos en 'El Padrino', y precisamente por ello su relato épico es casi el retrato de una nación.

Los pecados de los padres y de los hijos

Considerada una de las mejores películas de la historia, probablemente de manera merecida (aunque no faltamos los que le hacemos ojos a 'El Padrino. Parte II'). Disponible para ver a través de Netflix y otras plataformas como Amazon Prime Video, SkyShowtime o HBO Max, la magistral película de Francis Ford Coppola sigue resonando en su historia trágica y familiar más de medio siglo después.

El relato de época entra de lleno en la Estados Unidos de los años 40, cuando el joven Michael Corleone (Al Pacino) regresa de la guerra a la que se alistó contra los deseos de su padre Vito (Marlon Brando), el jefe de una de las familias más grandes de la mafia de Nueva York. Se acercan tiempos duros para el negocio familiar, del que Michael reniega, con una violenta y terrible guerra en ciernes para estos clanes italoamericanos.

La adaptación de la transgresora y polémica obra de Mario Puzo era un negocio de alto riesgo para todos los involucrados (quizá menos para Brando, que hacía y deshacía a su antojo en su carrera). El estudio Paramount, un Coppola todavía sin establecerse en Hollywood, el joven Pacino. Todos tenían algo que perder, y quizá no tenían claro si había algo que ganar con una historia de legados sangrientos e hijos destinados a convertirse en sus padres en la más amarga de las derrotas.

'El Padrino': grandeza sostenida a base de sangre

Aquí todos los triunfos quedan indudablemente teñidos por el amargor y la oscuridad del alma destrozada. Coppola rueda muchas de sus secuencias como si pintase claroscuros de Caravaggio, dejando poco espacio para la luz en los espacios más cerrados y acompañando de maravilla la contundencia de una historia inevitable. Estar abocado a cargar con los pecados originales marca a esta familia, pero también refleja a un país carente de moral. Estos gángsters son un símbolo de cómo la grandeza se obtiene y se mantiene a la fuerza.

Una mirada que lanzaba al cine ya a la década de los setenta, donde los directores del Nuevo Hollywood tenían un papel principal y su mirada cínica de la sociedad marca las historias. 'El Padrino' representa una cima de cómo entender el cine, forzando su cambio de manera trascendental con una violencia solemne pero no por ello menos cruenta. No hay nada que no esté desarrollado con magnífica exquisitez, ni siquiera unas cabezas cortadas de caballos. Es una maravilla.

