George Lucas admite que este blockbuster supera a Star Wars: "Más grande que cualquier cosa que haya hecho, sigue siendo el número 1"

Los primeros títulos que suelen mencionarse al hablarse de los blockbusters modernos son 'Tiburón' y 'Star Wars', pero hasta el mismísimo George Lucas cree que se exagera un poco con esa visión de la historia del cine. De hecho, tiene claro que hay una película más grande que cualquiera de Star Wars.

La visión de George Lucas sobre los blockbusters

Lucas expuso su punto de vista en el libro 'The Directors: Take Four', donde reconocía que creía que era divertido que "la gente piensa que tuve algo que ver con la invención de los blockbusters", pues según él había muchos con anterioridad a la llegada del Episodio IV. Según él, todo parece remontarse a 'Lo que el viento se llevó':

'Lo que el viento se llevó' fue un blockbuster en todo el sentido de la palabra. Incluso es más grande que cualquier cosa que haya hecho, sigue siendo el número 1.

El cineasta continúa entonces señalando que "más cerca de la época en que yo hacía mis películas, estaban las de James Bond , que fueron grandes blockbusters. También estaban las películas de catástrofes de Irwin Allen, como 'El coloso en llamas' y 'La aventura del Poseidón'. Esas películas fueron grandes blockbusters. Y luego 'El Padrino' de Francis Ford Coppola y 'Tiburón' de Steven Spielberg, que también lo fueron. Yo llegué después de ese grupo".

El propio Lucas reconoce que en realidad no tiene ni idea de qué significa exactamente el concepto blockbuster y señala que sus películas "son muy sencillas y muy complejas al mismo tiempo" y que "espero que mi obra sea recordada de una forma más positiva de lo que se hace hoy en día. Con el tiempo, cuando se hayan olvidado los aspectos más superficiales de la película y la gente empiece a ver las películas tal y como son, creo que las encontrarán bastante fascinantes".

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

En Espinof | "Voy a tirarles un contenedor": George Lucas se cargó el mejor duelo de sables láser de las precuelas de 'Star Wars'